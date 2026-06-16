Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya'da buğday hasadı mesaisi başladı

        Antalya'da buğday hasadı mesaisi başladı

        Antalya'da tarımın yoğun olduğu Aksu ilçesinde buğday hasadı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 09:40 Güncelleme:
        Antalya'da buğday hasadı mesaisi başladı

        Antalya'da tarımın yoğun olduğu Aksu ilçesinde buğday hasadı başladı.

        İlkbahar aylarında etkili olan yağışlar nedeniyle yaklaşık 10 gün geciken hasat sezonunda, 15 bin dekarlık alanda ekilen buğdaylar biçerdöverlerle tarlalardan toplanıyor.

        Örtü altı sebze ve meyve üretimiyle tanınan ilçede, tahıl üretimi de ekonomiye önemli katkı sağlıyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren tarlalara giren biçerdöverler, olgunlaşan başakları hasat ederken, üreticiler de yoğun mesai harcıyor. Hasat edilen ürünler kamyonlarla depolara taşınıyor.

        Hasadın başlamasıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de sahadaki çalışmalarını yoğunlaştırdı.

        Teknik personel, biçerdöverlerde dane kaybını önlemek amacıyla denetimler gerçekleştirirken, operatörler ve üreticilere de bilgilendirmelerde bulunuyor. Ekipler ayrıca ürün kalitesini olumsuz etkileyebilecek hastalık ve zararları da yerinde inceliyor.

        Aksu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dilek Boğatemur, AA muhabirine, ilçede yaklaşık 15 bin dekar alanda buğday üretimi yapıldığını belirterek, yağışlar nedeniyle hasadın geciktiğini söyledi.

        Hasadın yaklaşık 10 gün süreceğini ifade eden Boğatemur, "Aksu'da ağırlıklı olarak örtü altında birçok ürün yetiştiriliyor ancak buğday üretimiyle de milli ekonomiye katkı sağlıyoruz. Üretimin her aşamasında çiftçilerimizin yanındayız. Teknik ekiplerimiz biçerdöverlerde tane dökümü olup olmadığını kontrol ediyor, üreticilerimizi sürekli bilgilendiriyoruz. Ayrıca buğdaylarda kalite kaybına neden olabilecek kararma gibi durumları da takip ediyoruz." dedi.

        Dekar başına ortalama 300-350 kilogram verim alındığını kaydeden Boğatemur, üreticilere rutubetli ürün hasadı yapmamaları ve anız yakmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

        Üretici Şükrü Koray Tunç da hasat çalışmalarının başladığını belirterek, alım fiyatlarının biraz daha yüksek olmasını beklediklerini söyledi.

        Kasım ayında ekim yaptıklarını anlatan Tunç, "Hasadımız başladı ve yaklaşık 10 gün daha devam edecek." diye konuştu.

        Aksu'da hasadın tamamlanmasının ardından ürünler depolara alınacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Konut fiyatlarındaki reel düşüş hızlandı
        Konut fiyatlarındaki reel düşüş hızlandı
        Beylikdüzü Belediyesi'ne operasyon: 27 gözaltı
        Beylikdüzü Belediyesi'ne operasyon: 27 gözaltı
        Bar çalışanı kadınla mekandan çıkmak isteyen uzman çavuş 2 kişiyi vurdu!
        Bar çalışanı kadınla mekandan çıkmak isteyen uzman çavuş 2 kişiyi vurdu!
        Dünya tıp tarihine geçtiler! Aynı anda 16 ameliyat: İnönü Üniversitesi'nde 8'li çapraz nakil
        Dünya tıp tarihine geçtiler! Aynı anda 16 ameliyat: İnönü Üniversitesi'nde 8'li çapraz nakil
        Hacıosmanoğlu'ndan Terim'e sert sözler!
        Hacıosmanoğlu'ndan Terim'e sert sözler!
        Hayvan otlatmaya çıkan çobanın cansız bedenine ulaşıldı
        Hayvan otlatmaya çıkan çobanın cansız bedenine ulaşıldı
        İsrailli bakan ABD seyahatini iptal etti
        İsrailli bakan ABD seyahatini iptal etti
        12. kattan düştü... Pastayla karşılandı!
        12. kattan düştü... Pastayla karşılandı!
        ABD-İran anlaşmasında belirsizlik sürüyor
        ABD-İran anlaşmasında belirsizlik sürüyor
        İstanbul'daki marketlere 10 milyonluk beyaz et cezası
        İstanbul'daki marketlere 10 milyonluk beyaz et cezası
        40 yaşındaki kaleci Dünya Kupası'nda fenomen oldu!
        40 yaşındaki kaleci Dünya Kupası'nda fenomen oldu!
        ABD'deki FETÖ davasını TMSF kazandı
        ABD'deki FETÖ davasını TMSF kazandı
        "Seni yeneceğim"in ortak paydası
        "Seni yeneceğim"in ortak paydası
        Adıyaman'ın sıra dışı köyü!
        Adıyaman'ın sıra dışı köyü!
        Kamu borçlarında yeni taksit düzenlemesi
        Kamu borçlarında yeni taksit düzenlemesi
        Piknik romantizmi
        Piknik romantizmi
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        19. yüzyılın yaygın korkusu ölü sanılarak gömülmek
        19. yüzyılın yaygın korkusu ölü sanılarak gömülmek
        Aşıkların kürek sörfü keyfi
        Aşıkların kürek sörfü keyfi

        Benzer Haberler

        Antalya'da suç örgütü operasyonunda 33 şüpheli tutuklandı
        Antalya'da suç örgütü operasyonunda 33 şüpheli tutuklandı
        Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada 10 şüpheli gözaltına a...
        Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada 10 şüpheli gözaltına a...
        Kentsel dönüşümdeki apartmanda çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü
        Kentsel dönüşümdeki apartmanda çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü
        Antalya'da dairede çıkan yangın söndürüldü
        Antalya'da dairede çıkan yangın söndürüldü
        Doğum günü pastasını alır almaz kurşun yağmuruna tutuldu: O anlar kamerada
        Doğum günü pastasını alır almaz kurşun yağmuruna tutuldu: O anlar kamerada
        Alara Çayı'nda kaybolan genci arama çalışmaları 4. gününde devam ediyor
        Alara Çayı'nda kaybolan genci arama çalışmaları 4. gününde devam ediyor