Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya'da buğday tarlaları sıcaklarla birlikte "halı tarlaları"na dönüştü

        Antalya'da buğday tarlaları sıcaklarla birlikte "halı tarlaları"na dönüştü

        SÜLEYMAN ELÇİN - Türkiye'nin farklı bölgelerinden tek tek toplanan el dokuması halı ve kilimler, Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde buğday hasadının yapılmasıyla boşalan tarlalara serilmeye başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 11:08 Güncelleme:
        Antalya'da buğday tarlaları sıcaklarla birlikte "halı tarlaları"na dönüştü

        SÜLEYMAN ELÇİN - Türkiye'nin farklı bölgelerinden tek tek toplanan el dokuması halı ve kilimler, Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde buğday hasadının yapılmasıyla boşalan tarlalara serilmeye başlandı.

        Bitkilerden elde edilen kök boyalarla orijinal tezgahlarda dokunan el yapımı halılarıyla bilinen Döşemealtı'nda, hasat sonrası tarlalarda farklı bir hareketlilik yaşanıyor.

        Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden getirilen kök boyalı el dokuması halı ve kilimler, ilçedeki tesislerde yıkanıp kurutulduktan sonra bakım ve onarımdan geçiriliyor.

        Renklerinin güneş ışığıyla daha pastel bir tona dönüşmesi amacıyla halılar, hasadı tamamlanan buğday tarlalarına seriliyor. Yağışlı havalarda depolara kaldırılan halı ve kilimler, güneşli günlerde yeniden tarlalardaki yerlerini alıyor.

        Yaz boyunca Antalya'nın sıcak ikliminde bekletilen ve belirli aralıklarla çevrilen halıların güneşten eşit şekilde yararlanmaları sağlanıyor.

        Eylül ayından itibaren tozlarından arındırılarak toplanan halılar, yeniden yıkandıktan sonra başta ABD ve İngiltere olmak üzere çeşitli ülkelere gönderiliyor.

        - "Halıların canlı olan renklerini pastelleştirmeyi amaçlıyoruz"

        El dokuması halıların ticaretini yapan şirketin saha sorumlusu Ayşe Akbaba, AA muhabirine, halıların yaklaşık 3 ay süreyle tarlalarda serili halde kaldığını söyledi.

        Her gün sabah saatlerinde tarlaya gelerek halıları sermeye başladıklarını belirten Akbaba, "Halıların canlı olan renklerini pastelleştirmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca, güneş altında olduğu için güve adı verilen böcek de halıya zarar veremiyor. Hepsi birbirinden kıymetli halılar. Çoğu el dokuması ve kök boyası halılar, buradaki işlemlerin ardından yurt dışına gönderiliyor." dedi.

        Halıların tarlalara serilmeye başlamasıyla çok sayıda ziyaretçiyi de ağırlamaya başladıklarına işaret eden Akbaba, "Bana sosyal medyadan ulaşıp 'Ne zaman serilecek?' diye soruyorlardı. Serilmeye başlayınca da fotoğrafseverler, gelin ve damatlar tarlalara gelmeye başladı. İlgilerinden dolayı mutlu oluyoruz." diye konuştu.

        - "Yurt dışından yoğun ilgi görüyor"

        İstanbul'da halı ticareti yapan şirketin sahibi Nedim Turan da Anadolu'nun çeşitli yerlerinden topladığı halıları Döşemealtı'na getirerek tarlalara serilmesi için buradaki şirkete verdiğini ifade etti.

        Halıların yaklaşık 3 ay boyunca tarlalarda bekletildiğini belirten Turan, "Eylül ayında buradaki halıları toplatıyor ve İstanbul'daki dükkanımıza götürüyoruz. Oradan da yurt dışındaki meraklılarına gönderiyoruz. En fazla ABD, İngiltere, Avusturya, İsveç, Norveç ve Almanya'dan ilgi görüyor." şeklinde konuştu.

        Fotoğraf çekmek amacıyla Adana'dan gelen Ayşe Yonga ise halı tarlalarını Türkiye'nin önemli kültürel değerlerinden biri olarak gördüğünü söyledi.

        Tarlalardaki renkli görüntülerin kendisini etkilediğini dile getiren Yonga, "Burada fotoğraf çekmek beni çok mutlu etti. Eski günleri hatırladım. Sosyal medya hesabımda paylaşacağım fotoğrafların büyük ilgi göreceğine inanıyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Denge bozan hiçbir girişim kabul edilemez"
        "Denge bozan hiçbir girişim kabul edilemez"
        Kılıçdaroğlu ve Özel ilk kez yan yana
        Kılıçdaroğlu ve Özel ilk kez yan yana
        Irak OPEC'ten ayrılacak mı?
        Irak OPEC'ten ayrılacak mı?
        İşte Montella'nın ABD maçı 11'i!
        İşte Montella'nın ABD maçı 11'i!
        TÜİK açıkladı! İşte Türkiye'de en çok ölüme yol açan hastalıklar
        TÜİK açıkladı! İşte Türkiye'de en çok ölüme yol açan hastalıklar
        12. Yargı Paketi'ne TBMM Adalet Komisyonu'ndan onay
        12. Yargı Paketi'ne TBMM Adalet Komisyonu'ndan onay
        AI’ye en dayanıklı meslek ne oldu?
        AI’ye en dayanıklı meslek ne oldu?
        Scorpions, İstanbul'da sahne aldı
        Scorpions, İstanbul'da sahne aldı
        Ağır bilanço! Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a çıktı!
        Ağır bilanço! Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a çıktı!
        Güney Afrika'dan tarihi başarı!
        Güney Afrika'dan tarihi başarı!
        Kazak devi Türkiye'de banka satın alıyor
        Kazak devi Türkiye'de banka satın alıyor
        İzmir'de 2 belediye başkanı gözaltına alındı
        İzmir'de 2 belediye başkanı gözaltına alındı
        İlk etap çalışmaları tamamlandı, Sümela ziyarete açıldı
        İlk etap çalışmaları tamamlandı, Sümela ziyarete açıldı
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        "Kısa bir süreliğine hayatımı kaybettim"
        "Kısa bir süreliğine hayatımı kaybettim"
        Ünlü oyuncu evlendi
        Ünlü oyuncu evlendi
        Avrupa’nın saklı cenneti: Direkt uçuş bile yok!
        Avrupa’nın saklı cenneti: Direkt uçuş bile yok!
        Sanchez'in eşinin pasaportuna el konuldu
        Sanchez'in eşinin pasaportuna el konuldu
        "638 faili meçhul dosya ile ilgileniyoruz"
        "638 faili meçhul dosya ile ilgileniyoruz"
        O iddialara yanıt
        O iddialara yanıt

        Benzer Haberler

        Manavgat Belenobası Karpuz Şenliği'nde bereket ve coşku bir araya geldi
        Manavgat Belenobası Karpuz Şenliği'nde bereket ve coşku bir araya geldi
        Denize sıfır 5 yıldızlı çardakların yerini halk plajları alıyor Kültür ve T...
        Denize sıfır 5 yıldızlı çardakların yerini halk plajları alıyor Kültür ve T...
        Denizli'deki otobüs faciasında hayatının kaybedenlerin sayısı 9'a çıktı
        Denizli'deki otobüs faciasında hayatının kaybedenlerin sayısı 9'a çıktı
        Başörtülü kadınlara sözlü tacizde bulunan şüpheliye ev hapsi
        Başörtülü kadınlara sözlü tacizde bulunan şüpheliye ev hapsi
        Finike Orman İşletme Müdürü Avcı'dan orman yangınlarına karşı tedbirli olun...
        Finike Orman İşletme Müdürü Avcı'dan orman yangınlarına karşı tedbirli olun...
        Patara'nın görkemli Kent Kapısı'nda 2 bin yıl sonra yeniden su akışı sağlan...
        Patara'nın görkemli Kent Kapısı'nda 2 bin yıl sonra yeniden su akışı sağlan...