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        Antalya'da çayda akıntıya kapılan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde Alara Çayı'nda kaybolan kişiyi arama çalışmaları bir haftadır devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 09:55 Güncelleme:
        Antalya'da çayda akıntıya kapılan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde Alara Çayı'nda kaybolan kişiyi arama çalışmaları bir haftadır devam ediyor.

        Karakaya Mahallesi'ndeki Alara Çayı'nda 12 Haziran'da kaybolduğu bildirilen Ahmet Polat'ın (25) bulunması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

        İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalara, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi, AFAD ekipleri, Deniz Polisi dalgıçları ve komando timleri katılıyor.

        Devlet Su İşlerine (DSİ) ait iş makinelerinin de kullanıldığı çalışmalara, İHH ve AKUT ekiplerinin yanı sıra arama için özel eğitimli köpekler de destek veriyor.

        Polat'ın kaybolduğu değerlendirilen Karakaya Mahallesi'ndeki DSİ bendi ile Odaönü Mahallesi'nde bulunan DSİ Ulugüney Pompa İstasyonu arasındaki yaklaşık 3 kilometrelik alanda arama yapan ekipler, çalışmalarını pompa istasyonu çevresinde oluşan gölet bölgesinde yoğunlaştırdı.

        Antalya'da aşçı olarak çalıştığı öğrenilen Ahmet Polat'ın, 12 Haziran'da arkadaşlarıyla piknik yaptığı sırada serinlemek için girdiği Alara Çayı'nda akıntıya kapılarak kaybolduğu belirtilmişti.

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