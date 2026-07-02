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        Antalya'da çayda kaybolan kişi ölü bulundu

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde Alara Çayı'nda kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 11:23 Güncelleme:
        Antalya'da çayda kaybolan kişi ölü bulundu

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde Alara Çayı'nda kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

        Karakaya Mahallesi'nde Alara Çayı'na 12 Haziran'da yüzmek için giren Ahmet Polat'tan (25) haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

        Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, Çenger Jandarma Karakol Komutanlığı, Alanya Komando Timi, Polis Sualtı Arama Kurtarma Ekibi, AFAD ve UMKE ekipleri, Polat'ın bulunması için suda arama çalışması başlattı.

        Ekipler, arama çalışmalarının 20'nci gününde akıntı yönündeki su bendinde Polat'ı hareketsiz halde buldu.

        Yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlenen Polat'ın cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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