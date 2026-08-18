Antalya'da çevreye rastgele ateş eden şüpheli gözaltına alındı
Antalya'nın Kepez ilçesinde tabancayla rastgele ateş açan zanlı polis ekiplerince yakalandı.
Giriş: 18.08.2026 - 22:28 Güncelleme:
Antalya'nın Kepez ilçesinde tabancayla rastgele ateş açan zanlı polis ekiplerince yakalandı.
Ulus Mahallesi Yahya Kemal Caddesi'nde E.B. tabancayla çevreye rastgele ateş açtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda şüpheli E.B. yakalandı.
Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada caddede 5 boş kovan bulundu.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ