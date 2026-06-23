Antalya'da cezaevinden izinli çıkan hükümlü boş arazide ölü bulundu
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, cezaevinden izinli çıkan hükümlünün cesedi boş arazide bulundu.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, cezaevinden izinli çıkan hükümlünün cesedi boş arazide bulundu.
Gebizli Mahallesi'nde boş arazide bir kişinin hareketsiz yattığını görenlerin ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Cesedin, hükümlü olarak bulunduğu Antalya Açık Ceza İnfaz Kurumundan 16 Haziran'da izinli olarak ayrılan Tayfun Güleç'e (41) ait olduğu tespit edildi.
İncelemenin ardından Güleç'in cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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