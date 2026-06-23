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        Antalya'da cezaevinden izinli çıkan hükümlü boş arazide ölü bulundu

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, cezaevinden izinli çıkan hükümlünün cesedi boş arazide bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 23:53 Güncelleme:
        Antalya'da cezaevinden izinli çıkan hükümlü boş arazide ölü bulundu

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, cezaevinden izinli çıkan hükümlünün cesedi boş arazide bulundu.

        Gebizli Mahallesi'nde boş arazide bir kişinin hareketsiz yattığını görenlerin ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Cesedin, hükümlü olarak bulunduğu Antalya Açık Ceza İnfaz Kurumundan 16 Haziran'da izinli olarak ayrılan Tayfun Güleç'e (41) ait olduğu tespit edildi.


        İncelemenin ardından Güleç'in cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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