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        Antalya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangını çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 14:07 Güncelleme:
        Antalya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangını çıktı.

        Düzağaç Mahallesi Ayrancı mevkisindeki yayla alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığı kaydedildi.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

        Yoğun çam ağaçlarının bulunduğu bölgede etkili olan yangının kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

        Yangın söndürme çalışmalarına destek olmak isteyen Düzağaç, Burmahan ve çevre mahallelerden vatandaşlar da otomobil ve traktörleriyle bölgeye gitti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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