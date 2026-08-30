Antalya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangını çıktı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangını çıktı.
Düzağaç Mahallesi Ayrancı mevkisindeki yayla alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığı kaydedildi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi.
Yoğun çam ağaçlarının bulunduğu bölgede etkili olan yangının kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Yangın söndürme çalışmalarına destek olmak isteyen Düzağaç, Burmahan ve çevre mahallelerden vatandaşlar da otomobil ve traktörleriyle bölgeye gitti.
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