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        Antalya'da Cumhuriyet'in 103. yılı 103 sanatçının eseriyle kutlanacak

        Antalya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 103 sanatçının 103 eseri sanatseverlerle buluşturulacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2026 - 11:06 Güncelleme:
        Antalya'da Cumhuriyet'in 103. yılı 103 sanatçının eseriyle kutlanacak

        Antalya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 103 sanatçının 103 eseri sanatseverlerle buluşturulacak.

        Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Cumhuriyet'in 103. yılı kapsamında gerçekleştirilecek sergi, 20 Ekim'de Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde ziyarete açılacak.

        Türkiye'nin ve farklı ülkelerin sanatçılarını ortak bir platformda buluşturan sergide, 103 sanatçının hazırladığı 103 eser sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

        Resim, heykel, seramik ve farklı disiplinlerden eserlerin yer aldığı seçkinin küratörlüğünü Vildan Özsoy ve Begüm Berber üstlenecek.

        Serginin koordinatörü Yeşim Ertan, farklı kuşaklardan ve coğrafyalardan sanatçıların aynı çatı altında buluşmasının Cumhuriyet'in birleştirici ruhunu yansıttığını belirtti.

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        Sanatın ortak hafızayı güçlendiren önemli kültürel araçlardan biri olduğunu vurgulayan Ertan, dördüncüsü düzenlenen karma serginin Cumhuriyet'in 103 yıllık birikimine saygı duruşu niteliği taşıdığını ifade etti.

        Sanat aracılığıyla geçmiş ile gelecek arasında güçlü bir köprü kurmayı hedefleyen sergi, 7 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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