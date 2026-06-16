Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya'da dairede çıkan yangın söndürüldü

        Antalya'da dairede çıkan yangın söndürüldü

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kentsel dönüşüm sürecindeki 4 katlı binada çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 00:06 Güncelleme:
        Antalya'da dairede çıkan yangın söndürüldü

        Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde kentsel dönüşüm sürecindeki 4 katlı binada çıkan yangın söndürüldü.


        Muratpaşa Mahallesi 569 Sokak'taki kentsel dönüşümdeki 4 katlı binanın birinci katında yangın çıktı.


        İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


        Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD ile İran anlaşmayı imzaladı
        ABD ile İran anlaşmayı imzaladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemiz rahat bir nefes aldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemiz rahat bir nefes aldı
        AB, Ukrayna ve Moldova ile ilk fasıl kümesini açtı
        AB, Ukrayna ve Moldova ile ilk fasıl kümesini açtı
        40 yaşındaki kaleci Dünya Kupası'nda fenomen oldu!
        40 yaşındaki kaleci Dünya Kupası'nda fenomen oldu!
        AB, hava yolu yolcu haklarına yeni düzenlemeler
        AB, hava yolu yolcu haklarına yeni düzenlemeler
        Aile kavgası ölümle bitti
        Aile kavgası ölümle bitti
        Udinese, Zaniolo transferini resmen açıkladı!
        Udinese, Zaniolo transferini resmen açıkladı!
        Panathinaikos'ta Ergin Ataman dönemi bitti!
        Panathinaikos'ta Ergin Ataman dönemi bitti!
        Husumet sokağa taştı! Defalarca ateş etti
        Husumet sokağa taştı! Defalarca ateş etti
        Yeşil Burun Adaları'ndan sürpriz puan!
        Yeşil Burun Adaları'ndan sürpriz puan!
        17 milyonluk uyuşturucu davasında İngiliz 2 sanıktan biri tahliye oldu
        17 milyonluk uyuşturucu davasında İngiliz 2 sanıktan biri tahliye oldu
        Dünya Kupası'nda VAR krizi: FIFA harekete geçti!
        Dünya Kupası'nda VAR krizi: FIFA harekete geçti!
        İsrail muhalefeti: Netanyhau savaşı kaybetti
        İsrail muhalefeti: Netanyhau savaşı kaybetti
        22 milyar dolarlık dev teklif!
        22 milyar dolarlık dev teklif!
        CHP'de grup toplantısı yapılmayacak
        CHP'de grup toplantısı yapılmayacak
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Tarkan'dan Milli Takım'a destek
        Tarkan'dan Milli Takım'a destek
        Tarihi dokusu korundu... Haydarpaşa Garı yenilendi
        Tarihi dokusu korundu... Haydarpaşa Garı yenilendi
        "Burası otel değil, ev"
        "Burası otel değil, ev"
        Yerli araçların payı yükselişe geçti
        Yerli araçların payı yükselişe geçti

        Benzer Haberler

        Doğum günü pastasını alır almaz kurşun yağmuruna tutuldu: O anlar kamerada
        Doğum günü pastasını alır almaz kurşun yağmuruna tutuldu: O anlar kamerada
        Alara Çayı'nda kaybolan genci arama çalışmaları 4. gününde devam ediyor
        Alara Çayı'nda kaybolan genci arama çalışmaları 4. gününde devam ediyor
        Antalya'da birlikte yaşadığı kadını silahla yaralayan şüpheli yakalandı
        Antalya'da birlikte yaşadığı kadını silahla yaralayan şüpheli yakalandı
        Doğum günü pastasıyla yürürken silahlı saldırıya uğradı
        Doğum günü pastasıyla yürürken silahlı saldırıya uğradı
        Ukrayna'nın Antalya Başkonsolosu Konopliastyi'den Kemer Belediyesine ziyare...
        Ukrayna'nın Antalya Başkonsolosu Konopliastyi'den Kemer Belediyesine ziyare...
        GÜNCELLEME - Antalya'da silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
        GÜNCELLEME - Antalya'da silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı