Antalya'da dairede çıkan yangın söndürüldü
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kentsel dönüşüm sürecindeki 4 katlı binada çıkan yangın söndürüldü.
Giriş: 16.06.2026 - 00:06 Güncelleme:
Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde kentsel dönüşüm sürecindeki 4 katlı binada çıkan yangın söndürüldü.
Muratpaşa Mahallesi 569 Sokak'taki kentsel dönüşümdeki 4 katlı binanın birinci katında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ