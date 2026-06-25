Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya'da deniz ekosisteminin korunması için denize yapay resifler indirildi

        Antalya'da deniz ekosisteminin korunması için denize yapay resifler indirildi

        Antalya'da deniz ekosistemini korumak, biyoçeşitliliğini arttırmak için açıklara yapay resifler bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 15:28 Güncelleme:
        Antalya'da deniz ekosisteminin korunması için denize yapay resifler indirildi

        Antalya'da deniz ekosistemini korumak, biyoçeşitliliğini arttırmak için açıklara yapay resifler bırakıldı.

        Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Yapay Resif Projesi" tanıtımında konuşan Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya'nın deniziyle beslenen, büyüyen ve güzel bir şehir olduğunu söyledi.

        Antalya'nın deniz altının çöl halinde olduğunu belirten Şahin, "Bu hep böyle değilmiş. 40 yıl öncesinde kadar o dönemi yaşayan büyüklerin, akademik çalışma yapanların aktardığı, deniz altının çok canlı olduğunu gösteriyor. Aradan geçen 40 yılda deniz altındaki canlılık kayboldu." dedi.

        Şahin, kenttin 40 yılda yaşadığı ekonomik ve demografik gelişmenin deniz altı yaşamını olumsuz etkilediğini dile getirdi.

        Denizden beslenen ve büyüyen Antalya'nın aldıklarını denize geri vermenin vaktinin geldiğini kaydeden Şahin, şöyle konuştu:

        "2026 yılı bizim için çok önemli, çünkü Dünya İklim Zirvesi'ne biz ev sahipliği yapacağız. Bu iklim zirvesinde söyleyecek sözü olan bir şehir olmak istiyoruz. 2026 yılının başından itibaren özellikle denize odaklanan bir insiyatif geliştirdik. Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi'ni kurduk. Bu inisiyatifin ana unsuru denizi muhafaza etmek ve daha temiz hale getirmek. Bu kapsamda yapay resifler projesi hayata geçirildi, deniz altının tekrar canlandırılması için çalışmalar yapacağız."

        Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir ise her geçen gün etkisini arttıran iklim krizi, çevre kirliliği ve insan kaynaklı baskıların deniz ekosistemini daha fazla tehdit ettiğini kaydetti.

        Akdeniz'in, iklim değişikliğinin etkilerini en yoğun hisseden bölgelerden biri olarak bu tehditlerle karşı karşıya olduğunu anlatan Özdemir, "Denizlerimizi korumak, gelecek nesillere karşı taşıdığımız sorumluluğun da bir gereğidir. Çok uzun bir süredir üzerinde çalıştığımız Yapay Resif Projesi ile denizlerimizin korunmasına, biyolojik çeşitliliğin desteklenmesine ve su altı yaşamının güçlendirilmesine yönelik çok büyük bir adım atıyoruz." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından Kaleiçi Yat Limanı'ndan hareket eden tekneye konulan yapay resifler dalgıçların da yardımıyla Akdeniz'in açıklarında denize indirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Venezuela'da peş peşe depremler!
        Venezuela'da peş peşe depremler!
        KAAN masada
        KAAN masada
        Kompresörlü vahşette istenen ceza belli oldu! Tüm ayrıntılar iddianameye girdi...
        Kompresörlü vahşette istenen ceza belli oldu! Tüm ayrıntılar iddianameye girdi...
        Kalp, diyabet ve böbrek hastalarına "El Nino" uyarısı!
        Kalp, diyabet ve böbrek hastalarına "El Nino" uyarısı!
        Beşiktaş'tan rotasyona Bilal Bayazit hamlesi!
        Beşiktaş'tan rotasyona Bilal Bayazit hamlesi!
        Babasına nispet yaptı
        Babasına nispet yaptı
        Kılıçdaroğlu ve Özel ilk kez yan yana
        Kılıçdaroğlu ve Özel ilk kez yan yana
        İşte Montella'nın ABD maçı 11'i!
        İşte Montella'nın ABD maçı 11'i!
        Türkiye rekorunu kırdı! Pi sayısının virgülden sonraki 5 bin basamağını ezberledi
        Türkiye rekorunu kırdı! Pi sayısının virgülden sonraki 5 bin basamağını ezberledi
        12. Yargı Paketi'ne TBMM Adalet Komisyonu'ndan onay
        12. Yargı Paketi'ne TBMM Adalet Komisyonu'ndan onay
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunusça nazar kıldık"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunusça nazar kıldık"
        Ünlü oyuncu evlendi
        Ünlü oyuncu evlendi
        Ağır bilanço! Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a çıktı!
        Ağır bilanço! Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a çıktı!
        "Denge bozan hiçbir girişim kabul edilemez"
        "Denge bozan hiçbir girişim kabul edilemez"
        TÜİK açıkladı! İşte Türkiye'de en çok ölüme yol açan hastalıklar
        TÜİK açıkladı! İşte Türkiye'de en çok ölüme yol açan hastalıklar
        AI’ye en dayanıklı meslek ne oldu?
        AI’ye en dayanıklı meslek ne oldu?
        "Kısa bir süreliğine hayatımı kaybettim"
        "Kısa bir süreliğine hayatımı kaybettim"
        O iddialara yanıt
        O iddialara yanıt

        Benzer Haberler

        Antalya'da tarım işçilerinin kaldığı 6 konteyner yandı
        Antalya'da tarım işçilerinin kaldığı 6 konteyner yandı
        Antalya'da taklit ürün satan iş yerlerine operasyon düzenlendi
        Antalya'da taklit ürün satan iş yerlerine operasyon düzenlendi
        Tarım işçisi annenin yangın gözyaşları: 7 yıldır kaldığı konteyner gözleri...
        Tarım işçisi annenin yangın gözyaşları: 7 yıldır kaldığı konteyner gözleri...
        ATSO'da "Ekmek Zirvesi" düzenlendi
        ATSO'da "Ekmek Zirvesi" düzenlendi
        Antalya'da 16,6 kilogram eroin ele geçirildi
        Antalya'da 16,6 kilogram eroin ele geçirildi
        Denizli'deki otobüs kazasında can kaybı 9'a yükseldi
        Denizli'deki otobüs kazasında can kaybı 9'a yükseldi