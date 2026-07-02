Antalya'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinliklerle kutlandı

Antalya'nın Demre ve Kemer ilçelerinde, 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu'nun 100. yılı dolayısıyla Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri düzenlendi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Demre Çayağzı Limanı'nda gerçekleştirilen kutlama programında konuşan Antalya Valisi Hulusi Şahin, Lozan Barış Antlaşması'nın Türkiye'ye denizlerde egemenlik kurma imkanı sağladığını belirterek, Kabotaj Kanunu'nun Cumhuriyet'in en önemli kazanımlarından biri olduğunu söyledi.



Geçmişte kapitülasyonlar nedeniyle Türk gemilerinin kendi karasularında serbestçe faaliyet gösteremediğini ifade eden Şahin, "Demre'den çıkan bir tekne Fethiye'ye gidemiyordu. İşte bunu başarmak o kadar önemliydi ki, 1 Temmuz'u biz bayram ilan ettik ve o bayramın 100. yılını hep birlikte kutluyoruz." dedi.



Türk denizciliğinin önemli bir noktaya ulaştığını dile getiren Şahin, Türkiye'nin bugün dünyanın en büyük ilk 10 sivil ticari tekne kapasitesine sahip ülkeleri arasında yer aldığını belirtti.



Savunma sanayisindeki gelişmelerin de donanmayı güçlendirdiğini vurgulayan Şahin, bunun Türkiye'nin son 100 yılda elde ettiği önemli başarılardan biri olduğunu kaydetti.



Demre'nin turizm potansiyeline de değinen Şahin, Kaleköy, Üçağız ve Çayağzı'nın dünyanın en güzel bölgeleri arasında yer aldığını ifade ederek, "Çayağzı, hepinizin beğeneceği, takdir edeceği ve gelen misafirlerin de parmak ısıracağı kadar güzel bir hal alacak. Bunda kimsenin şüphesi olmasın. Demre'yi ve Türkiye'nin yüz akı Kekova bölgesini hak ettiği yere hep birlikte getireceğiz." sözlerini kaydetti.” diye konuştu.



Deniz ekosisteminin korunmasına yönelik projelerin de devam ettiğini aktaran Şahin, kaybolan deniz yosunları ile deniz çayırlarının yeniden kazanılması için çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.



Konuşmaların ardından düzenlenen yüzme, çıpa çıkarma yarışları ile flyboard gösterisi ilgiyle izlendi.



Etkinlikler, yarışmalarda dereceye giren sporculara ödüllerinin protokol üyelerince verilmesiyle sona erdi.



Programa Antalya Valisi Hulusi Şahin'in yanı sıra, eşi Ebru Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Vali Yardımcısı Hulusi Arat, Demre Kaymakamı Emin Bağlı, Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Yarbay Tolga Coşkun, Antalya Deniz Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



- Kemer'de deniz şehitleri anıldı



Kemer ilçesinde de, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yıl dönümü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.



Kemer Kaymakamlığı koordinesinde, Liman Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından organize edilen programda protokol üyeleri ve vatandaşlar tur teknesiyle denize açıldı.



Yaklaşık 50 yat ve su sporları teknesinin katılımıyla G-Marina'dan Ayışığı Koyu'na kadar kortej gerçekleştirildi.



Ayışığı Koyu açıklarında, "Mavi Vatan" uğruna can veren deniz şehitleri anısına Kaymakam Ahmet Solmaz ve beraberindeki heyet tarafından denize çelenk bırakıldı.



Anma töreninin ardından dalgıçlar tarafından denizde Türk bayrağı açılırken, flyboard gösterisi gerçekleştirildi. Flyboard sporcusu, gösteri sırasında taşıdığı Türk bayrağını tekneye yanaşarak Kaymakam Solmaz'a takdim etti.



Programda konuşan Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, denizlerdeki bağımsızlığın, egemenlik haklarının ve milli iradenin en önemli simgelerinden olan Kabotaj Kanunu'nun kabulünün 100. yılını gururla kutladıklarını belirtti.



Denizcilik sektörüne emek veren tüm camianın bayramını kutlayan Solmaz, şunları kaydetti:



"Bu anlamlı günde, denizlerimizde vatanımızın bağımsızlığı, güvenliği ve huzuru uğruna canlarını feda eden aziz deniz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Mavi Vatanımıza sahip çıkan, denizlerimizi koruyan ve ülkemizin denizcilik alanındaki gücüne katkı sağlayan herkese teşekkür ediyor, denizlerimizin daima barışın, bereketin ve umudun simgesi olmasını temenni ediyoruz."



Düzenlenen programa Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz'ın yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Seyhan, İlçe Emniyet Müdürü Kudret Özçelik, Sahil Güvenlik Komutan Vekili Sahil Güvenlik Mk. Asb. Kd. Üçvş. Ersin Alp, Liman Başkanı Mustafa Halli, Kemer G-Marina Müdürü Levent Tokaç, KETOB Başkanı İlhan Ardıcı ve kurum müdürleri katıldı.

