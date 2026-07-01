Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya'da "Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" kapsamında etkinlikler düzenlendi

        Antalya'da "Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" kapsamında etkinlikler düzenlendi

        Antalya'da, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2026 - 21:27 Güncelleme:
        Antalya'da "Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" kapsamında etkinlikler düzenlendi

        Antalya'da, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

        Kaleiçi Yat Limanı'ndaki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Antalya Vali Yardımcısı Suat Seyitoğlu, burada yaptığı konuşmada, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yılını kutlamanın gururunu ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.

        Antalya'nın stratejik bir liman kenti olduğunu belirten Seyitoğlu, kentin Türkiye'nin dünyaya açılan önemli turizm kapılarından biri olduğunu ifade etti.

        Antalya'nın uluslararası kruvaziyer destinasyonları arasında yer aldığını dile getiren Seyitoğlu, "Antalya, ticaretin, lojistiğin ve yat turizminin geliştiği stratejik bir liman şehridir. Aynı zamanda güvenli limanları, çevreci yaklaşımı, gelişen marina altyapısı ve güçlü ulaşım ağıyla Doğu Akdeniz'in yükselen değerlerinden biridir." dedi.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi bandosunun eserler seslendirdiği programda, yüzme, denizden çıpa çıkarma ve yağlı direkten bayrak kapma yarışmaları yapıldı.

        Etkinlik, yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ve römorkörlerin su gösterisiyle sona erdi.

        Programa, Antalya Bölge Liman Başkanı Mustafa Ergüven, İMEAK Deniz Ticaret Odası Antalya Şube Meclis Başkanı Berna Küner Vanmannekes, sporcular ve kent sakinleri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Öğrenci affı Meclis’e geliyor
        Öğrenci affı Meclis’e geliyor
        ABD helikopteri Arap Denizi'ne acil iniş yaptı
        ABD helikopteri Arap Denizi'ne acil iniş yaptı
        Yasa dışı bahiste büyük operasyon
        Yasa dışı bahiste büyük operasyon
        Büyükada'da korkutan yangın
        Büyükada'da korkutan yangın
        Yardım çığlığı kamerada
        Yardım çığlığı kamerada
        "Mecbur olmadıkça İran'a ordu göndermeyeceğiz"
        "Mecbur olmadıkça İran'a ordu göndermeyeceğiz"
        Sağanak yağış geliyor! Yurdun büyük bölümünde etkili olacak!
        Sağanak yağış geliyor! Yurdun büyük bölümünde etkili olacak!
        İngiltere geriden gelerek turladı!
        İngiltere geriden gelerek turladı!
        Şi Cinping'ten Tayvan mesajı
        Şi Cinping'ten Tayvan mesajı
        Bir zamanlar gelen yabancı devlet adamlarını yatıracak yatağı bile olmayan Türkiye, NATO Zirvesi’ni şimdi bu binada yapıyor!
        Bir zamanlar gelen yabancı devlet adamlarını yatıracak yatağı bile olmayan Türkiye, NATO Zirvesi’ni şimdi bu binada yapıyor!
        Ouattara, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor!
        Ouattara, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor!
        Efsaneye veda
        Efsaneye veda
        BDDK'dan 'evim' sistemlerine düzenleme
        BDDK'dan 'evim' sistemlerine düzenleme
        Kluivert ailesinin penaltı laneti!
        Kluivert ailesinin penaltı laneti!
        Tam 1758 adet Cumhuriyet... 72 milyon TL'yi kaptırdı acı tecrübesini anlattı!
        Tam 1758 adet Cumhuriyet... 72 milyon TL'yi kaptırdı acı tecrübesini anlattı!
        Sosyal medyada kurallar değişti
        Sosyal medyada kurallar değişti
        En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
        En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
        Duran'da sona doğru!
        Duran'da sona doğru!
        PlayStation'da fiziksel disk üretimi sonlanıyor!
        PlayStation'da fiziksel disk üretimi sonlanıyor!
        100 bin kişi yönetimi robota bıraktı
        100 bin kişi yönetimi robota bıraktı

        Benzer Haberler

        Antalya'da vefat eden cumhuriyet savcısı Gadem Taş'ın ismi parkta yaşatılac...
        Antalya'da vefat eden cumhuriyet savcısı Gadem Taş'ın ismi parkta yaşatılac...
        Başkan Vekili Özdemir 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutladı
        Başkan Vekili Özdemir 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutladı
        Antalya'da tarihi kapı önünde taşlı ve delici aletli kavga
        Antalya'da tarihi kapı önünde taşlı ve delici aletli kavga
        Antalya Büyükşehir Belediyesi, Metropolis Eğitim Merkezi olarak yetkilendir...
        Antalya Büyükşehir Belediyesi, Metropolis Eğitim Merkezi olarak yetkilendir...
        Kepez'de Türk Sanat Müziği rüzgârı esti
        Kepez'de Türk Sanat Müziği rüzgârı esti
        Kepez'de mahallelerin sesi Halk Buluşması'nda yükselecek
        Kepez'de mahallelerin sesi Halk Buluşması'nda yükselecek