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        Antalya'da denizde iki teknede mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

        Antalya'nın Serik ilçesinde denizde iki teknede mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 22:51 Güncelleme:
        Antalya'da denizde iki teknede mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

        Antalya'nın Serik ilçesinde denizde iki teknede mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı.

        Boğazkent açıklarında içerisinde 3 kişinin bulunduğu gezi teknesi henüz belirlenemeyen nedenle su alarak yan yattı. Teknede bulunanların yardım çağrısı üzerine bölgedeki balıkçılar harekete geçti.

        Mahsur kalanları kurtarmak amacıyla olay yerine giden ve 2 kişinin bulunduğu balıkçı teknesi de yürütülen çalışmalar sırasında arızalandı.

        İhbar üzerine bölgeye giden Özgür Karcı adlı balıkçı, mahsur kalan 5 kişiyi güvenli şekilde teknesine aldı. Karcı tarafından kıyıya çıkarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Öte yandan, diğer balıkçıların desteğiyle arızalanan balıkçı teknesi kepçe yardımıyla kıyıya çekildi. Yan yatan gezi teknesi ise tüm çabalara rağmen sudan çıkarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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