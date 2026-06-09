Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya'da denizde kaybolan otel çalışanı aranıyor

        Antalya'da denizde kaybolan otel çalışanı aranıyor

        Antalya'nın Serik ilçesinde, denize girdikten sonra kaybolan kişi için arama çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 14:37 Güncelleme:
        Antalya'da denizde kaybolan otel çalışanı aranıyor

        Antalya'nın Serik ilçesinde, denize girdikten sonra kaybolan kişi için arama çalışmaları sürüyor.

        Kadriye Mahallesi'nde bulunan bir otelde garson olarak çalışan Kırgızistan uyruklu Erlan Dzhumabekov (24), arkadaşlarıyla gittiği plajda denize girdi.

        Bir süre sonra dalgaların etkisiyle kıyıdan uzaklaşan Dzhumabekov gözden kayboldu.

        İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK), polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Cumartesi gününden bu yana haber alınamayan Dzhumabekov'un bulunması için ekiplerin deniz yüzeyinde ve su altında yürüttüğü arama çalışmaları devam ediyor.

        Çalışmalarda şu ana kadar Dzhumabekov'a ait herhangi bir ize rastlanmadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gergin salı! Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de, Özel TBMM'de konuştu
        Gergin salı! Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de, Özel TBMM'de konuştu
        Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar
        Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar
        Özgür Özel: Burada konuşmak bir zafer değildir
        Özgür Özel: Burada konuşmak bir zafer değildir
        Bugün Ne Oldu? 9 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 9 Haziran 2026 haberleri
        Kast ajanslarına 42 milyon TL ceza
        Kast ajanslarına 42 milyon TL ceza
        Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü!
        Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü!
        Galatasaray'dan Vlahovic bombası!
        Galatasaray'dan Vlahovic bombası!
        Elon Musk’ın Mars hayali Wall Street’i fethetti
        Elon Musk’ın Mars hayali Wall Street’i fethetti
        Anne öldü kızı ağır yaralı! Eski kocadan kezzaplı dehşet!
        Anne öldü kızı ağır yaralı! Eski kocadan kezzaplı dehşet!
        İlyas İlbey’den üzücü haber
        İlyas İlbey’den üzücü haber
        LGS'de bir ilk!
        LGS'de bir ilk!
        Buz kıracağıyla beyne müdahale eden doktor: Walter Freeman
        Buz kıracağıyla beyne müdahale eden doktor: Walter Freeman
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        50 derece sıcaklıkta, 2 bin yıldır akıyor
        50 derece sıcaklıkta, 2 bin yıldır akıyor
        Galatasaray'dan Gedson sürprizi!
        Galatasaray'dan Gedson sürprizi!
        Aşkı doğruladı
        Aşkı doğruladı
        Kıyıya vuran balinayı dinamitle patlatmaya çalıştılar
        Kıyıya vuran balinayı dinamitle patlatmaya çalıştılar
        İşte Dünya Kupası'nın en golcüleri!
        İşte Dünya Kupası'nın en golcüleri!
        Bir taraf turkuaz, diğer taraf mavi! Bartın'da oluştu
        Bir taraf turkuaz, diğer taraf mavi! Bartın'da oluştu

        Benzer Haberler

        37 haftalık hamile eşini bacaklarından vurmuştu: Sanığın tutukluluğuna deva...
        37 haftalık hamile eşini bacaklarından vurmuştu: Sanığın tutukluluğuna deva...
        Antalya'da hamile eşini silahla yaralayan koca hakim karşısında
        Antalya'da hamile eşini silahla yaralayan koca hakim karşısında
        Antalya'da günübirlik konaklama yerleri ve araç kiralama firmalarına deneti...
        Antalya'da günübirlik konaklama yerleri ve araç kiralama firmalarına deneti...
        Antalya'da günübirlik konaklama yerleri ve araç kiralama firmalarına sıkı d...
        Antalya'da günübirlik konaklama yerleri ve araç kiralama firmalarına sıkı d...
        Serik'te denizde kaybolan otel çalışanı aranıyor
        Serik'te denizde kaybolan otel çalışanı aranıyor
        Taksi ile çarpışan hafif ticari araç yan yattı: Sürücünün burnu bile kanama...
        Taksi ile çarpışan hafif ticari araç yan yattı: Sürücünün burnu bile kanama...