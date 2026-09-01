Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya'da denizde mahsur kalan 2 kişiyi deniz polisi kurtardı

        Antalya'da denizde mahsur kalan 2 kişiyi deniz polisi kurtardı

        Antalya'da paddle board ile denize açıldıktan sonra küreklerinin kırılması sonucu mahsur kalan 2 kişiyi polis ekipleri botla kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2026 - 13:06 Güncelleme:
        Antalya'da denizde mahsur kalan 2 kişiyi deniz polisi kurtardı

        Antalya'da paddle board ile denize açıldıktan sonra küreklerinin kırılması sonucu mahsur kalan 2 kişiyi polis ekipleri botla kurtardı.

        Muratpaşa ilçesi Falez Parkı açıklarında paddle board ile denize açılan H.K. ve İ.C, kullandıkları küreklerin kırılması nedeniyle kıyıya dönemedi.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Deniz Polisi ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, denizde mahsur kalan 2 kişiyi bota alarak Kaleiçi Yat Limanı'na getirdi.

        H.K. ve İ.C'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Muğla'da biri kadın 2 kişi ölü bulundu!
        Muğla'da biri kadın 2 kişi ölü bulundu!
        Nepal'deki yıkım havadan görüntülendi
        Nepal'deki yıkım havadan görüntülendi
        YouTuber Arif Kocabıyık adliyede
        YouTuber Arif Kocabıyık adliyede
        Galatasaray'a Fransız stoper!
        Galatasaray'a Fransız stoper!
        Balık sezonu açıldı: Tanesi 150 TL
        Balık sezonu açıldı: Tanesi 150 TL
        Deniz Gül, Galatasaray için İstanbul'da!
        Deniz Gül, Galatasaray için İstanbul'da!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Şanghay' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Şanghay' açıklaması
        Fenerbahçe dört isim ile yollar ayrılıyor!
        Fenerbahçe dört isim ile yollar ayrılıyor!
        "Doktorlar hiç şans vermiyordu"
        "Doktorlar hiç şans vermiyordu"
        Hasar ihbarlarında yeni dönem
        Hasar ihbarlarında yeni dönem
        Serdar Ortaç'ın eski eşi anne oluyor
        Serdar Ortaç'ın eski eşi anne oluyor
        Avukat katilinden korkunç sözler! "Zaten ölecekti vakit gelmişti"
        Avukat katilinden korkunç sözler! "Zaten ölecekti vakit gelmişti"
        17 yaşındaki Zeynep 4 yıldır aranıyordu: Kayıp dosyasından cinayet çıktı
        17 yaşındaki Zeynep 4 yıldır aranıyordu: Kayıp dosyasından cinayet çıktı
        Trump İran'a saldırı ihtimalini değerlendiriyor mu?
        Trump İran'a saldırı ihtimalini değerlendiriyor mu?
        TCG Işın Gemisi, kayıp 20 kişiyi arıyor
        TCG Işın Gemisi, kayıp 20 kişiyi arıyor
        Hogwarts'a geri dönüyoruz!
        Hogwarts'a geri dönüyoruz!
        Beşiktaş istedi Hull City talip oldu!
        Beşiktaş istedi Hull City talip oldu!
        Yaptığı taklide sert tepki: İğrenç!
        Yaptığı taklide sert tepki: İğrenç!
        Togg'da ortaklık yapısı değişiyor mu?
        Togg'da ortaklık yapısı değişiyor mu?
        “Borcunu ödemedi, beni oyalıyordu”
        “Borcunu ödemedi, beni oyalıyordu”

        Benzer Haberler

        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Antalya'da 36 bin dolu makaron ele geçirildi
        Antalya'da 36 bin dolu makaron ele geçirildi
        Antalya'da 'fuhşa aracılık' soruşturmasında 7 gözaltı; dosyada Muhittin Böc...
        Antalya'da 'fuhşa aracılık' soruşturmasında 7 gözaltı; dosyada Muhittin Böc...
        Antalya'daki fuhuş soruşturmasında 3'üncü dalga: 7 gözaltı 11 genç kadına B...
        Antalya'daki fuhuş soruşturmasında 3'üncü dalga: 7 gözaltı 11 genç kadına B...
        Kaş'ta orman yangınında zarar gören alanlar görüntülendi Kaş'ta hasar tespi...
        Kaş'ta orman yangınında zarar gören alanlar görüntülendi Kaş'ta hasar tespi...
        Kumluca'da KPSS öncesi sınav koordinasyon kurulu toplandı
        Kumluca'da KPSS öncesi sınav koordinasyon kurulu toplandı