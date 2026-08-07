Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya'da denize ulaşmaya çalışan caretta caretta yavrusu kumsalda yakılan ateşte öldü

        Antalya'da denize ulaşmaya çalışan caretta caretta yavrusu kumsalda yakılan ateşte öldü

        Antalya'nın Serik ilçesindeki Boğazkent Sahili'nde, nesli tehlike altındaki caretta carettaların yuvalama alanında yakılan ateş nedeniyle denize ulaşmaya çalışan yavru deniz kaplumbağası öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2026 - 17:48 Güncelleme:
        Antalya'da denize ulaşmaya çalışan caretta caretta yavrusu kumsalda yakılan ateşte öldü

        Antalya'nın Serik ilçesindeki Boğazkent Sahili'nde, nesli tehlike altındaki caretta carettaların yuvalama alanında yakılan ateş nedeniyle denize ulaşmaya çalışan yavru deniz kaplumbağası öldü.

        Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) Başkanı Prof. Dr. Ali Fuat Canbolat, yaptığı açıklamada, caretta carettaların Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) nesli tehlike altındaki türler listesinde yer aldığını belirtti.

        Serik'te yumurtadan çıktıktan sonra denize ulaşmaya çalışan caretta caretta yavrusunun kumsalda yakılan ateşe girdiğini dile getiren Canbolat, "Bu yavru sadece denize gitmek istemişti ama yakılan ateşte can verdi." ifadesini kullandı.

        Boğazkent Sahili'nin önemli deniz kaplumbağası yuvalama alanlarından biri olduğuna dikkati çeken Canbolat, ateşi yakanların tespit edilmesi için güvenlik ekibinin çalışma yürüttüğünü belirtti.

        EKAD tarafından yürütülen Deniz Kaplumbağalarını Koruma Projesi'nde iki yıldır gönüllü çalışan Burcu Kotan ise Boğazkent'in deniz kaplumbağalarının üreme alanlarından olduğunu bildirdi.

        Alanda düzenli çalışma yürüttüklerini aktaran Kotan, "Dün yakılmış ve söndürülmemiş bir ateşin üzerinden yuvadan çıkıp denize gitmeye çalışan bir yavrunun geçerken yanarak öldüğünü tespit ettik. İnsanların bu konuda çok daha bilinçli olması gerekiyor. Bu ateşlerin söndürülmesi ya da çöplerin yere bırakılmaması, cam kırıklarının olmaması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Menderes Belediye Başkanı tutuklandı
        Menderes Belediye Başkanı tutuklandı
        Mekke Anlaşması NATO'nun 5. maddesiyle çelişmiyor
        Mekke Anlaşması NATO'nun 5. maddesiyle çelişmiyor
        Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan üçlü savunma anlaşması
        Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan üçlü savunma anlaşması
        Mekke Anlaşması nasıl yankı buldu?
        Mekke Anlaşması nasıl yankı buldu?
        Trump: İran anlaşma yapmak istiyor
        Trump: İran anlaşma yapmak istiyor
        Fenerbahçe'den Sörloth hamlesi!
        Fenerbahçe'den Sörloth hamlesi!
        Şaşırtan savunma: Yakup abimdi
        Şaşırtan savunma: Yakup abimdi
        Bugün Ne Oldu? 7 Ağustos 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 7 Ağustos 2026 haberleri
        Tasarruf finansman şirketlerine yeni düzenleme
        Tasarruf finansman şirketlerine yeni düzenleme
        Altında hızlı yükseliş
        Altında hızlı yükseliş
        Komisyon aşaması başladı
        Komisyon aşaması başladı
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İş Bankası'nda görev değişimi
        İş Bankası'nda görev değişimi
        Menderes Belediye Başkanı için ihraç talebi
        Menderes Belediye Başkanı için ihraç talebi
        ABD'li araştırmacılar yapay zekayı kullanarak yeni virüsler üretti
        ABD'li araştırmacılar yapay zekayı kullanarak yeni virüsler üretti
        "İyi bir kaleci sizi ayakta tutar!"
        "İyi bir kaleci sizi ayakta tutar!"
        Normali yüzde 60-65 üzerinde
        Normali yüzde 60-65 üzerinde
        Bu nasıl kazançtır?
        Bu nasıl kazançtır?
        Maradona'nın son sözleri ortaya çıktı!
        Maradona'nın son sözleri ortaya çıktı!
        "Ceyhan'ı adeta bir Rotterdam yapabiliriz"
        "Ceyhan'ı adeta bir Rotterdam yapabiliriz"

        Benzer Haberler

        Kumsalda yakılan ateş denize ulaşmaya çalışan yavru carettayı yakıp telef e...
        Kumsalda yakılan ateş denize ulaşmaya çalışan yavru carettayı yakıp telef e...
        Manavgat'ta sokak hayvanlarına 75 dönümlük yaşam alanı
        Manavgat'ta sokak hayvanlarına 75 dönümlük yaşam alanı
        Muratpaşa Kaymakamı Kara, UTEF yetkililerine teşekkür belgesi verdi
        Muratpaşa Kaymakamı Kara, UTEF yetkililerine teşekkür belgesi verdi
        ASKON Antalya Şube Başkanı Kacar temmuz ayı dış ticaret verilerini değerlen...
        ASKON Antalya Şube Başkanı Kacar temmuz ayı dış ticaret verilerini değerlen...
        Lavanta tarlalarında çekirge popülasyonu incelendi
        Lavanta tarlalarında çekirge popülasyonu incelendi
        Başsavcı Ozan Kapıcı, şehit annesini evinde ziyaret etti
        Başsavcı Ozan Kapıcı, şehit annesini evinde ziyaret etti