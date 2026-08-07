Antalya'da denize ulaşmaya çalışan caretta caretta yavrusu kumsalda yakılan ateşte öldü

Antalya'nın Serik ilçesindeki Boğazkent Sahili'nde, nesli tehlike altındaki caretta carettaların yuvalama alanında yakılan ateş nedeniyle denize ulaşmaya çalışan yavru deniz kaplumbağası öldü.



Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) Başkanı Prof. Dr. Ali Fuat Canbolat, yaptığı açıklamada, caretta carettaların Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) nesli tehlike altındaki türler listesinde yer aldığını belirtti.



Serik'te yumurtadan çıktıktan sonra denize ulaşmaya çalışan caretta caretta yavrusunun kumsalda yakılan ateşe girdiğini dile getiren Canbolat, "Bu yavru sadece denize gitmek istemişti ama yakılan ateşte can verdi." ifadesini kullandı.



Boğazkent Sahili'nin önemli deniz kaplumbağası yuvalama alanlarından biri olduğuna dikkati çeken Canbolat, ateşi yakanların tespit edilmesi için güvenlik ekibinin çalışma yürüttüğünü belirtti.



EKAD tarafından yürütülen Deniz Kaplumbağalarını Koruma Projesi'nde iki yıldır gönüllü çalışan Burcu Kotan ise Boğazkent'in deniz kaplumbağalarının üreme alanlarından olduğunu bildirdi.



Alanda düzenli çalışma yürüttüklerini aktaran Kotan, "Dün yakılmış ve söndürülmemiş bir ateşin üzerinden yuvadan çıkıp denize gitmeye çalışan bir yavrunun geçerken yanarak öldüğünü tespit ettik. İnsanların bu konuda çok daha bilinçli olması gerekiyor. Bu ateşlerin söndürülmesi ya da çöplerin yere bırakılmaması, cam kırıklarının olmaması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

