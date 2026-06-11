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        Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

        Antalya'nın Kepez ilçesinde "nitelikli dolandırıcılık" operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 17:18 Güncelleme:
        Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

        Antalya'nın Kepez ilçesinde "nitelikli dolandırıcılık" operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Müşteki L.B. bir turizm firmasına verdiği 1 milyon 225 bin liralık malzeme karşılığında aldığı çekin karşılıksız çıkması üzerine polise başvurdu.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, müştekiden alınan malzemelerin Altınova Zeytinlik Mahallesi'ndeki bir depoya götürüldüğünü ve daha sonra malzemelerin buradan alınarak deponun boşaltıldığını tespit etti.

        Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar "nitelikli dolandırıcılık" suçlundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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