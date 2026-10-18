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        Antalya'da Döşemealtı halılarının 800 yıllık hikayesi sergiyle tanıtılıyor

        Antalya'da Avrupa Miras Günleri 2026 kapsamında kentin önemli kültürel miraslarından Döşemealtı halılarının tarihini ve üretim sürecini anlatan sergi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2026 - 09:55 Güncelleme:
        Antalya'da Döşemealtı halılarının 800 yıllık hikayesi sergiyle tanıtılıyor

        Antalya'da Avrupa Miras Günleri 2026 kapsamında kentin önemli kültürel miraslarından Döşemealtı halılarının tarihini ve üretim sürecini anlatan sergi açıldı.

        Antalya Büyükşehir Belediyesince Cumhuriyet Meydanı'nda hazırlanan sergide yaklaşık 800 yıllık geçmişe sahip olduğu tahmin edilen coğrafi işaretli Döşemealtı halılarının tarihsel gelişimi, geleneksel motifleri ve üretim aşamaları tanıtılıyor.

        Kent Tarihi, Tanıtım ve Daire Başkanlığı Turizm Şube Müdürlüğünce yürütülen envanter ve araştırma çalışmalarıyla hazırlanan sergide, yünün kırpılmasından renklendirilmesine ve eğrilmesine kadar halı üretiminin aşamaları anlatılıyor. Sergide ayrıca, kentin önemli halı örneklerine ait fotoğraflar da yer alıyor.

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        Antalya Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürü Selma Gençel, Avrupa Miras Günleri kapsamında Döşemealtı halılarının tarihini ve kültürel önemini tanıtmayı amaçladıklarını belirtti.

        Kültürel mirasın korunarak gelecek nesillere aktarılmasının önemli olduğunu anlatan Gençel, "Bu kültürün unutulmasını istemiyoruz. Geçmişten gelen kültürümüzü Antalyalılarla ve tüm dünyayla paylaşmak için buradayız. Sergimize tüm Antalyalıları davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Döşemealtı halı dokumacılığının son temsilcilerinden Ayşe Taç da halı dokumayı 8 yaşında annesinden öğrendiğini ve mesleğini 52 yıldır sürdürdüğünü söyledi.

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        Halıcılığın sona ermesini istemediğini belirten Taç, meslek yok olmadan önce çok sayıda kişiye dokumacılığı öğretmek istediğini ifade etti.

        Döşemealtı halıcılığının yeniden canlanmasını umut ettiğini anlatan Taç, halıların sergilerde tanıtılmasının ve uluslararası alanda ilgi görmesinin kendileri için önemli olduğunu bildirdi.

        Sergi, 30 Kasım'a kadar gezilebilecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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