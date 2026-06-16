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        Antalya'da Dünya Deniz Kaplumbağaları Günü'nde caretta carettalar için sahil temizliği yapıldı

        Antalya'nın Serik ilçesinde, 16 Haziran Dünya Deniz Kaplumbağaları Günü kapsamında sahil temizliği etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 15:52 Güncelleme:
        Antalya'da Dünya Deniz Kaplumbağaları Günü'nde caretta carettalar için sahil temizliği yapıldı

        Antalya'nın Serik ilçesinde, 16 Haziran Dünya Deniz Kaplumbağaları Günü kapsamında sahil temizliği etkinliği düzenlendi.

        Boğazkent Mahallesi'ndeki otelin sahilinde gerçekleştirilen etkinlikte, Serik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri, otel çalışanları ile tesiste konaklayan yabancı turistler, caretta caretta yuvalarından çıkacak yavru deniz kaplumbağalarının denize daha güvenli ulaşabilmesi amacıyla çevre temizliği yaptı.

        Otelin Kalite Departmanı Sorumlusu Zeynep Başer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Dünya Deniz Kaplumbağaları Günü dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenlediklerini söyledi.

        Deniz kaplumbağalarının yuvalama alanları ve "Mavi Bayrak" uygulaması hakkında öğrencilere bilgi verdiklerini belirten Başer, sürdürülebilir bir gelecek için çevre bilincinin genç yaşlarda kazandırılmasının önem taşıdığını ifade etti.

        Serik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmeni Canan Gökoğlu ise daha temiz çevre, daha temiz denizler ve yaşanabilir bir gelecek bırakmak amacıyla bu tür etkinliklere önem verdiklerini söyledi.

        Toplanan atıklar, etkinliğin ardından geri dönüşüm ve bertaraf işlemleri için ilgili birimlere gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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