Antalya'da elektrik direğine çarpan midibüsün sürücüsü ağır yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde elektrik direğine çarpan midibüsün sürücüsü ağır yaralandı.



Yeni Mahalle'de Önder Nuray'ın kullandığı 07 C 82298 plakalı servis midibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı.





İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.





Sağlık ekipleri, kalp krizi geçirdiği belirlenen sürücüye olay yerinde müdahale etti.



Kalp masajıyla hayata döndürülen ve kazada ağır yaralanan Nuray, ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Buradaki müdahalenin ardından Antalya'daki bir hastaneye sevk edilen sürücünün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.



Kazaya tanıklık eden vatandaşlar, midibüsün yavaş şekilde ilerlediğini, sürücünün bitkin göründüğünü ve kısa süre sonra elektrik direğine çarptığını belirtti.













