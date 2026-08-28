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        Antalya'da engelsiz plajlardan 45 bin kişi yararlandı

        Antalya Büyükşehir Belediyesinin Konyaaltı ve Lara sahillerinde ücretsiz hizmet veren engelsiz plajlarından bu yıl 45 bin özel birey yararlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 15:32 Güncelleme:
        Antalya'da engelsiz plajlardan 45 bin kişi yararlandı

        Antalya Büyükşehir Belediyesinin Konyaaltı ve Lara sahillerinde ücretsiz hizmet veren engelsiz plajlarından bu yıl 45 bin özel birey yararlandı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, engelli bireylerin denize rahat ve güvenli şekilde ulaşabilmesi için düzenlenen plajlarda, rampalar sayesinde sahilden denize erişim kolaylaştırılırken, ihtiyaç duyanlara plaj görevlileri ve cankurtaranlar yardımcı oluyor.

        Plajlarda ayrıca, bedensel engelli bireyler için rampalar, görme engelli bireyler için kılavuz çizgiler ve işitme engelli bireyler için yönlendirici işaretler bulunuyor.

        Belediyenin Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Fatin Iltar, bu yıl 45 bin özel bireye hizmet verdiklerini ve plajlarda uluslararası erişilebilirlik sertifikası bulunduğunu belirtti.

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        Tatilcilerden İnci Karabulut ise kentte keşfettikleri plajdan yararlanmak için şehir dışından geldiklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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