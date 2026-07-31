Antalya'da evde çıkan ve ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Antalya'nın Akseki ilçesinde evde çıkarak ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Sinanhoca Mahallesi'ndeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çevredeki ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, orman ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle daha fazla büyümeden kontrol altına alındı.

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