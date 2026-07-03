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        Antalya'da falezler bölgesinde çok sayıda ölü vatoz yavrusu tespit edildi

        Antalya falezler bölgesinde dalış yapan su altı fotoğrafçılarının çalışmaları sırasında çok sayıda ölü vatoz yavrusu tespit edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 14:01 Güncelleme:
        Antalya'da falezler bölgesinde çok sayıda ölü vatoz yavrusu tespit edildi

        Antalya falezler bölgesinde dalış yapan su altı fotoğrafçılarının çalışmaları sırasında çok sayıda ölü vatoz yavrusu tespit edildi.

        Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Antalya İl Temsilcisi ve su altı fotoğrafçısı Taner Şahakalkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede sportif amaçlı dalış gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Dalış sırasında yaklaşık 30 ölü vatoz yavrusuna rastladıklarını belirten Şahakalkan, şöyle konuştu:

        "Su altında ilk etapta canlı zannettiğimiz ancak yaklaştıkça ölü olduklarını gördüğümüz yaklaşık 30 vatoz yavrusuyla karşılaştık. Vatozların üzerinde kesik izlerine rastladık. Görüntüleri kaydederek ilgili makamlara gerekli bilgilendirmeyi yaptık. Değerlendirmemize göre kıyıya yakın bir bölgede atılan bir ağ nedeniyle yakalanan yavru vatozların ağdan çıkarılarak denize bırakılmış olabileceğini düşünüyoruz. Bu durum dalış yapan ve su altı fotoğrafçılığıyla ilgilenen bizler açısından üzüntü verici. Deniz ekosisteminin korunması gerektiğini düşünüyoruz."

        Şahakalkan, vatozların ekosistem açısından önemli türler olduğunu ve korunmaları gerektiğini vurguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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