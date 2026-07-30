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        Antalya'da günübirlik konaklama yerleri ile araç kiralama firmaları denetlendi

        Antalya'da son iki haftada günübirlik konaklama yerleri ile araç kiralama firmalarına yönelik denetimler gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 15:20 Güncelleme:
        Antalya'da günübirlik konaklama yerleri ile araç kiralama firmaları denetlendi

        Antalya'da son iki haftada günübirlik konaklama yerleri ile araç kiralama firmalarına yönelik denetimler gerçekleştirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, genel güvenlik ve genel sağlığı tehdit eden unsurların önlenmesi, suçluların yakalanması ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele amacıyla il genelinde çalışma yapıldı.

        Çalışmalarda, 1060 günübirlik konaklama yeri, kayıt dışı faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 25 günübirlik adres ile 32 araç kiralama firması kontrol edildi, 100 kişinin de Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

        Denetimlerde anlık veri göndermediği belirlenen 1 işletme, kayıt dışı günübirlik kiralama yaptığı tespit edilen 6 kişi ile kayıt dışı araç kiralayan 2 kişi hakkında cezai işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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