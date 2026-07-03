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        Antalya'da güvenlik görevlisi cinayetinde 2 sanık hakkında mütalaa açıklandı

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde otelde çalışan güvenlik görevlisinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin açıklanan mütalaada tutuklu sanık Eyüp Taşan hakkında, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, diğer sanık için de "yardım eden" sıfatıyla 15 yıla kadar hapis istendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 12:09 Güncelleme:
        Antalya'da güvenlik görevlisi cinayetinde 2 sanık hakkında mütalaa açıklandı

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde otelde çalışan güvenlik görevlisinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin açıklanan mütalaada tutuklu sanık Eyüp Taşan hakkında, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, diğer sanık için de "yardım eden" sıfatıyla 15 yıla kadar hapis istendi.

        Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Eyüp Taşan, tutuksuz sanık H.S, maktul yakınları ve taraf avukatları katıldı.

        Tanık Hakan Korkmaz, olay günü otelde çalıştığını, müşterilerin dışarıdan gelen seslerden rahatsız oldukları belirtmesi üzerine kameraları incelediğini söyledi.

        Otelin kullanılmayan kapısının önünde iki kişinin oturduğunu fark ettiğini anlatan Korkmaz, "Dışarıya çıktım ve sanıkların ayrılmalarını istedim. Onlardan biri de elindeki şişeyi göstererek 15 dakikaya kalkacaklarını söyledi. Ben de bir süre bekledikten sonra gitmediklerini fark edince güvenlik görevlisine söyledi. Olayın nasıl olduğunu görmedim, sadece sesler duydum." dedi.

        Sanık Eyüp Taşan, kimseyi öldürme niyetinin olmadığını, yaşanan olaydan dolayı pişman olduğunu ve maktulün ailesinden özür dilediğini kaydetti.

        Müşteki Adnan Göker ise oğlunun çok iyi bir çocuk olduğunu, küfür dahi etmediğini belirterek, "Benim oğlum kimseyi üzmedi, zarar dahi vermedi. Ben altın gibi bir çocuk büyüttüm toprağa verdim." ifadesini kullandı.

        Mütalaasını açıklayan mahkeme savcısı, sanık Eyüp Taşan hakkında, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis diğer sanık H.S. hakkında ise "yardım eden" sıfatıyla 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

        - Olay

        Kaleiçi mevkisinde bir otelin önünde 9 Kasım 2024 tarihinde meydana gelen olayda, güvenlik görevlisi olarak çalışan Tahsin Göker (26) ve mesai arkadaşı Talat Kağan Başak'ın, otelin önünde oturan Eyüp Taşan (20) ile H.S'yi (18) bulundukları yerden uzaklaşmaları için uyarması üzerine taraflar arasında kavga çıkmıştı

        Kavgada, Taşan tarafından bıçakla yaralanan güvenlik görevlisi Göker kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

        Bölgede görevli bekçiler tarafından yakalanan şüpheliden Eyüp Taşan tutuklanırken, H.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Antalya Cumhuriyet Savcılığınca, sanıklar Eyüp Taşan ve H.S hakkında hazırlanan iddianamede, suçu müşterek iştirak halinde işledikleri gerekçesiyle 2 sanığın da "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmaları talep edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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