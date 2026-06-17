Antalya'da "Harezmi Eğitim Modeli Yıl Sonu Bilim Şenliği" düzenlendi

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde "Harezmi Eğitim Modeli Yıl Sonu Bilim Şenliği" etkinliği gerçekleştirildi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin yıl boyunca üzerinde çalıştıkları projelerin sergilendiği şenlik, Kepez Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde yapıldı.



Programda, öğretmenler rehberliğinde hazırlanan bilim, teknoloji, sanat ve sosyal bilimleri disiplinler arası anlayışla bir araya getiren çalışmalar yer aldı.



Bu kapsamda öğrenciler, geliştirdikleri projelerle geleceğin dünyasına yönelik özgün fikirlerini sergileme fırsatı buldu.



İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş, Harezmi Eğitim Modeli'nin öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra yaşam becerilerini de desteklediğini belirtti.



Eriş, bilimsel düşünceyi merkeze alan çalışmaların Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin hedefleriyle örtüştüğünü de ifade etti.



Etkinliğe, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Vali Yardımcısı Tahsin Aksu, Kepez Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Döşemealtı Kaymakamı Ünal Çakıcı, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

