Antalya'da hortum nedeniyle yerinden sökülen tenteler müşterilerin üzerine savruldu

Antalya'nın Serik ilçesinde aniden başlayan hortum sebebiyle iş yerinin tenteleri ve şemsiyeleri müşterilerin üzerine savruldu.



Çandır Mahallesi'nde çıkan hortum, şiddetli rüzgarın etkisiyle iş yerine ait tente ve şemsiyeleri yerinden sökerek müşterilerin bulunduğu alana savurdu.



Tentenin altında kalan kişi, çevredeki esnafın ve vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.





Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen kişinin tedaviye ihtiyaç duymadığı belirtildi.



Yaklaşık 30 saniye boyunca etkili olan hortum nedeniyle iş yerlerinde hasar meydana geldi.



Hortumun etkili olduğu anlar, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

