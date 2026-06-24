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        Antalya'da hortum ve fırtına tatbikatı gerçekleştirildi

        Antalya'da hortum ve fırtına afetlerine yönelik düzenlenen saha tatbikatında, arama kurtarma, sağlık, güvenlik ve hasar tespit ekiplerinin müdahale süreçleri uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 20:49 Güncelleme:
        Antalya'da hortum ve fırtına tatbikatı gerçekleştirildi

        Antalya'da hortum ve fırtına afetlerine yönelik düzenlenen saha tatbikatında, arama kurtarma, sağlık, güvenlik ve hasar tespit ekiplerinin müdahale süreçleri uygulandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen tatbikat, Döşemealtı ve Konyaaltı ilçelerini etkileyen hortum afeti senaryosu kapsamında yapıldı.

        Sarısu Mahallesi açıklarında düzenlenen tatbikata İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Cangir, Antalya Valisi Hulusi Şahin, vali yardımcıları, Afet Risklerini Azaltma ve Önleme Dairesi Başkanı Abdülkadir Tezcan, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Yarbay Tolga Coşkun, AFAD İl Müdürü Necmi Erçin, ilgili kurum müdürleri ile arama kurtarma personeli katıldı.

        Tatbikatın doğada arama kurtarma bölümünde, Güver Uçurumu ve Kapuz Kanyonu bölgesindeki 4 kazazedeye ulaşılması amacıyla AFAD, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE ve 112 Acil Sağlık ekiplerinden oluşan 46 personel ile 14 araç görev yaptı.

        Suda arama kurtarma bölümünde ise Sarısu Mahallesi açıklarında hortum nedeniyle alabora olan teknedeki 4 kazazedeyi kurtarmak amacıyla 54 personel ve 14 araç görev aldı. Sahil Güvenlik ekipleri, 1 helikopter, 1 bot ve 1 insansız cankurtaran aracıyla müdahale ederek mahsur kalanları kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti.

        Tatbikat kapsamında afet sonrası iyileştirme ve zarar tespit çalışmalarına ilişkin uygulamalar da gerçekleştirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemelerde 14 yapının hasar gördüğü belirlendi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de sera alanları, arılı kovanlar, hayvancılık işletmeleri ve tarımsal üretim alanlarında meydana gelen zararları değerlendirdi.

        Senaryo kapsamında ayrıca Konyaaltı ilçesinde seyir halindeki bir aracın üzerine ağaç devrilmesi sonucu araçta mahsur kalan bir kişi için kurtarma operasyonu gerçekleştirildi.

        İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Cangir, tatbikatın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Bugün burada hortum temalı saha tatbikatını takip ettik. Dün, kamp yaparken kaybolan bir ailenin ekiplerimizce kurtarılma operasyonunu izlemiştik, bugün ise iki farklı senaryoyu canlı olarak izledik. Tatbikat planlarımızın senaryolaştırılarak canlı olarak izlenmesi, nasıl yapıldığının görülmesi büyük önem taşıyor. AFAD, Sahil Güvenlik, Jandarma ve tüm ekiplerimizi bu başarılı canlı senaryo için tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Vali Hulusi Şahin de Antalya'da hortum ve fırtına gibi hava olaylarına karşı hazırlıklı olunması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:


        "Hortum ve fırtına gibi olaylar Antalya'da bilinen ve şaşırılmayan durumlar. Dolayısıyla bizler de daha önceden planlanmış senaryolar dahilinde imkan ve kapasitemizi test etme ihtiyacı duyuyoruz. Böylece hem elimizdeki imkanları hem de kurumlarımızın ve kişilerin koordinasyonunu test ediyoruz. Geçtiğimiz kış Antalya'nın birçok yerinde afetler oldu. Ekstrem hava şartlarına alışmamız, buna göre de pozisyonumuzu düzenlememiz gerekiyor. Bu tatbikat da bu çalışmaları kapsıyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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