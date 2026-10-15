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        Antalya'da içerisine yağmur suyu alan özel halk otobüsünün işletmecisine cezai işlem

        Antalya'da sağanak sırasında içine yağmur suyu sızdığı belirlenen özel halk otobüsünün işletmecisine cezai işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2026 - 16:54 Güncelleme:
        Antalya'da içerisine yağmur suyu alan özel halk otobüsünün işletmecisine cezai işlem

        Antalya'da sağanak sırasında içine yağmur suyu sızdığı belirlenen özel halk otobüsünün işletmecisine cezai işlem uygulandı.

        Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dün kent genelinde etkili olan sağanak sırasında, belediye denetiminde toplu taşıma hizmeti veren bir özel halk otobüsünün içine su sızdığı yönünde vatandaşlardan şikayet geldi.

        İhbar üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ ekipleri, araçta inceleme yaptı. Otobüsün cam filtrelerindeki deformasyon ve tavan birleşim noktalarındaki silikon izolasyon malzemesinin yıpranması nedeniyle su aldığı belirlendi.

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        Ulaşım AŞ Operasyon Birimler Sorumlusu Ramazan Delioğlu, vatandaşlardan gelen şikayetin ardından gerekli müdahalenin yapıldığını belirtti.

        Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde yağış meydana geldiğini ifade eden Delioğlu, "Otobüs teknik aksaklıklarının giderilmesi ve su alma sorununun kalıcı olarak çözülmesi amacıyla yetkili servise yönlendirildi. Kent içi toplu taşıma araçları düzenli olarak denetleniyor. Yağışlı havalarda vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşım sağlaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Delioğlu, gerekli bakım tedbirlerini zamanında almayan araç işletmecisine mevzuat kapsamında cezai işlem uygulandığını bildirdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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