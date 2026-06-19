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        Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Antalya'nın Finike ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 11:04 Güncelleme:
        Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Antalya'nın Finike ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

        H.D. idaresindeki 07 CCH 924 plakalı otomobil, Finike-Kumluca D-400 kara yolu Sahilkent Mahallesi ASAT Kavşağı'nda, Mustafa Aygün (74) yönetimindeki 07 HJ 486 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


        Sürücülerden Mustafa Aygün, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Yaralanan diğer sürücü H.D. ile aynı araçtaki D.D'nin tedavilerinin devam ettiği ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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