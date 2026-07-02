Antalya'da "İl Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı

Antalya'da, "İl Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" Vali Hulusi Şahin başkanlığında gerçekleştirildi.



Valilik binasındaki toplantıda, hazirana ilişkin verileri açıklayan Vali Şahin, kentin huzur ve güvenliğinin öncelikli konulardan biri olduğunu söyledi.



Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında geçen ay 128 operasyon gerçekleştirdiklerini belirten Şahin, 336 şüpheliye işlem yaptıklarını ve bunlardan 67'sinin tutuklandığını kaydetti.



Asayiş suçları kapsamında haziranda 11 bin 660 olay gerçekleştiğini ve bu olayların yüzde 99,8'inin aydınlatıldığını bildiren Şahin, il genelinde toplamda 1 milyon 325 bin 407 kişi ile 1 milyon 511 bin 228 aracın sorgulandığını ifade etti.



Aynı dönemde narkotik suçlara yönelik 1062 operasyon yapıldığını aktaran Şahin, 1220 şüpheliye işlem yapıldığını ve bunların 150'sinin tutukladığını kaydetti.



Vali Şahin, narkotik operasyonlarında, 196 kilo 199 gram esrar, 31 kilo eroin, 11 kilo 728 gram skunk, 9 kilo 86 gram metamfetamin, 6 kilo 69 gram bonzai, 853 gram kokain, 34 bin 563 sentetik ecza, 8 bin 998 ecstacy, 2 bin 167 A4 maddesi, 70 captagon ve 138 kök kenevir ele geçirildiğini söyledi.



Göçmen kaçakçılığıyla ilgili bilgileri de paylaşan Şahin, kaçakçılığı engellemeye yönelik teknik ve fiziki imkanların her geçen gün arttırıldığını, bu kapsamda gerçekleştirilen 13 operasyonda, 1 şüphelinin tutuklandığını ve 9 şüphelinin adli kontrol kararıyla 6 şüphelinin de savcılıktan serbest bırakıldığını ifade etti.



Şahin, mobil göç noktalarında 4 bin 908, merkez ve dış ilçe birimlerinde 9 bin 55 yabancı uyruklunun sorgulandığını ve 85 farklı uyruklu kişinin sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildiğini kaydetti.



Siber suçlarla mücadele kapsamında 22 operasyon gerçekleştirildiğini söyleyen Şahin, operasyonlarda yakalanan 153 şüpheliden 43'ünün tutuklandığını, 70'inin adli kontrol şartıyla 40'ının serbest bırakıldığını ifade etti



İl genelinde haziranda 2 bin 446 trafik kazası meydana geldiğini ve 9 kişinin öldüğünü ifade eden Şahin, denetimlerde 92 bin 573 kişiye idari para cezası uygulandığını, 2 bin 847 aracın da trafikten men edildiğini açıkladı.



Sahil güvenlik unsurlarınca haziranda 8 bin 780 saat seyir icra edildiğini aktaran Şahin, denetimlerde 1231 deniz aracının kontrol edildiğini bunlardan mevzuata aykırı çalışan 268'ine cezai işlem uygulandığını bildirdi.



Toplantıya İl Jandarma Komutanı Ahmet Kavukcu ve Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutan Vekili Erdinç Karadeniz ile İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu da katıldı.

