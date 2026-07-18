Antalya'da inşaat alanında toprak kayması sonucu 2 işçi yaralandı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir inşaat alanında meydana gelen toprak kayması nedeniyle 2 işçi yaralandı. Ermenek Mahallesi'ndeki şantiyede yürütülen temel kazısı esnasında toprak kaydı. Olayda 2 işçi, kayan toprağın altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla toprak altından çıkarılan işçiler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.