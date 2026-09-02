Antalya'da iş arkadaşını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

Okurcalar Mahallesi'nde bir otele ait lojmanda İ.T.K. ile iş arkadaşı S.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.D, yanında bulunan bıçakla İ.T.K'yi karın bölgesinden yaraladı.

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