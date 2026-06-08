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        Antalya'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde, kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 16:03 Güncelleme:
        Antalya'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde, kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        K.C.K'nin (22) kullandığı motosiklet, Payallar Mahallesi Antalya-Mersin D-400 kara yolunda, L.Ç. (42) idaresindeki kamyonetle çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle yol ortasındaki refüje çıkan kamyonet, ağaca çarparak durabildi, motosiklet ise metrelerce sürüklendi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, motosiklet sürücüsü K.C.K'nin kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Kazada yaralanan kamyonetteki yolcu A.H. (39) ise sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        İncelemelerin ardından K.C.K'nin cenazesi, Alanya Belediyesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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