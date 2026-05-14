Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya'da karla kaplı yayla yollarını açma çalışmaları sürüyor

        Antalya'da karla kaplı yayla yollarını açma çalışmaları sürüyor

        Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yüksekliği 6 metreyi aşan yayla yollarını açma çalışmalarına devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2026 - 14:58 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da karla kaplı yayla yollarını açma çalışmaları sürüyor

        Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yüksekliği 6 metreyi aşan yayla yollarını açma çalışmalarına devam ediyor.


        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Antalyalılar ve turistlerin denize girdiği Konyaaltı sahil bandında soyunma kabinleri, duşlar, tuvaletlerde bakım ve onarım ile temizlik ve boya çalışmaları yapan ekipler, bir yandan da yaylalarda karla mücadele çalışması yürütüyor.


        Ekipler, Akseki'deki 2 bin 500 rakımlı Göktepe Yaylası ile Manavgat'ın bazı mahallelerine ait yayla yollarının ulaşıma açılması için çaba gösteriyor.

        Hayvancılık ve arıcılıkla uğraşan Yörükler için önem taşıyan ve zaman zaman yüksekliği 6 metreyi bulan kar nedeniyle kapanan yayla yollarında iş makineleriyle çalışma yapılıyor.

        Saraçlı Mahallesi Muhtarı Mehmet Doğru, son 20 yıldır ilk defa bu kadar yoğun kar yağışı olduğunu belirtti.


        Yaylaya yaklaşık 10 Yörük ailenin çıktığını bildiren Doğru, çalışmalar nedeniyle ekiplere teşekkür etti.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki İlçe Hizmet Biriminde görevli Murat Özkaynak da "Yayla yollarının açılması genellikle arıcılık ve hayvancılıkla uğraşan aileler için çok önemli. Yer yer 6-7 metreyi bulan kar var. Biz de yolu açabilmek için özveriyle çalışıyoruz. Yol açma çalışması bittikten sonra stabilize ve bakım onarım çalışmasına geçeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yargıtay, Hande Çinkitaş kararının gerekçelerini açıkladı! Kan donduran ayrıntılar...
        Yargıtay, Hande Çinkitaş kararının gerekçelerini açıkladı! Kan donduran ayrıntılar...
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        MSB'den deniz yetki alanları kanun çalışması açıklaması
        MSB'den deniz yetki alanları kanun çalışması açıklaması
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Fenerbahçe’den Salah bombası!
        Fenerbahçe’den Salah bombası!
        "Avrupa'nın geleceğini zorlu"
        "Avrupa'nın geleceğini zorlu"
        'Gizemli mezar' için başvuru!
        'Gizemli mezar' için başvuru!
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        Cannes'da boy gösterdiler
        Cannes'da boy gösterdiler
        Korkunç görüntü! Akaryakıt tankındaki patlamada 20 metreden düştü!
        Korkunç görüntü! Akaryakıt tankındaki patlamada 20 metreden düştü!
        Zirvede 104 hafta!
        Zirvede 104 hafta!
        "Eşimden uzak kalmak üzüyor"
        "Eşimden uzak kalmak üzüyor"
        Arakçi'den BAE'ye sert tepki
        Arakçi'den BAE'ye sert tepki
        Havacılık tarihine geçen en sıra dışı uçak kazaları
        Havacılık tarihine geçen en sıra dışı uçak kazaları
        Osman 14 yıl önce 16 yaşında kayboldu! Anne ve komşu tutuklandı!
        Osman 14 yıl önce 16 yaşında kayboldu! Anne ve komşu tutuklandı!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Büyük Londra Sisi
        Büyük Londra Sisi
        "Bunların konuşulması ayıp"
        "Bunların konuşulması ayıp"
        Tepebaşı Belediyesine operasyon: 20 gözaltı
        Tepebaşı Belediyesine operasyon: 20 gözaltı

        Benzer Haberler

        Antalya'da 6 yaşındaki otizmli öğrencinin hayalleri kitaba dönüştü
        Antalya'da 6 yaşındaki otizmli öğrencinin hayalleri kitaba dönüştü
        Kumluca'da "Okulum Temiz" belgesi alan okulların müdürlerine belgeleri veri...
        Kumluca'da "Okulum Temiz" belgesi alan okulların müdürlerine belgeleri veri...
        Antalya'da 160 litre etil alkol ele geçirildi
        Antalya'da 160 litre etil alkol ele geçirildi
        ATB meclis toplantısı yapıldı
        ATB meclis toplantısı yapıldı
        6 yaşındaki otizmli anaokulu öğrencisi hayal dünyasını hikaye kitabına dönü...
        6 yaşındaki otizmli anaokulu öğrencisi hayal dünyasını hikaye kitabına dönü...
        Bir yanda 6 metrelik kar altında mücadele diğer yanda sahillerde yaza hazır...
        Bir yanda 6 metrelik kar altında mücadele diğer yanda sahillerde yaza hazır...