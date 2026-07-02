Antalya'da kaybolan Alzheimer hastası yaşlı kadın dere yatağında bulundu

Antalya'nın Serik ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası yaşlı kadın, ekiplerce dere yatağında bulundu. Haspınar Mahallesi'nde yaşayan 82 yaşındaki Gülsüm Demir'den haber alamayan yakınları, yetkililere kayıp ihbarı yaptı. İhbar üzerine Serik İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde arama çalışması başlatıldı. Çalışmalara Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, jandarma komando ekipleri ve iz takip köpeği katıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucu Gülsüm Demir, kaybolduğu eve yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki dere yatağında hafif yaralı halde bulundu. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Demir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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