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        Antalya'da kaybolan Alzheimer hastası yaşlı kadın dere yatağında bulundu

        Antalya'nın Serik ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası yaşlı kadın, ekiplerce dere yatağında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 10:52 Güncelleme:
        Antalya'da kaybolan Alzheimer hastası yaşlı kadın dere yatağında bulundu

        Antalya'nın Serik ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası yaşlı kadın, ekiplerce dere yatağında bulundu.

        Haspınar Mahallesi'nde yaşayan 82 yaşındaki Gülsüm Demir'den haber alamayan yakınları, yetkililere kayıp ihbarı yaptı.

        İhbar üzerine Serik İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde arama çalışması başlatıldı. Çalışmalara Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, jandarma komando ekipleri ve iz takip köpeği katıldı.

        Ekiplerin çalışmaları sonucu Gülsüm Demir, kaybolduğu eve yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki dere yatağında hafif yaralı halde bulundu.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Demir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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