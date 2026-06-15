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        Antalya'da kaza yapan alkollü sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu

        Antalya'nın Alanya ilçesinde refüjü aşarak karşı şeride geçen tur midibüsünün alkollü sürücüsüne 25 bin lira para cezası kesildi, ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 18:03 Güncelleme:
        Antalya'da kaza yapan alkollü sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu

        Antalya'nın Alanya ilçesinde refüjü aşarak karşı şeride geçen tur midibüsünün alkollü sürücüsüne 25 bin lira para cezası kesildi, ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.

        A.A. idaresindeki 44 AGB 772 plakalı tur midibüsü, Kestel Mahallesi D-400 kara yolunda refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp ağaçları devirdikten sonra karşı şeride geçti.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan olmazken araçta hasar oluştu.

        İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerince yapılan kontrolde A.A'nın 0,30 promil alkollü olduğu belirlendi.

        Ehliyetine 6 ay süreyle el konulan sürücüye, alkollü araç kullanmaktan 25 bin lira ceza uygulandı.

        Araç, otoparka çekildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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