Antalya'da kendisini polis olarak tanıtarak hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, E.E'nin evine gelen şüpheli, kendisini polis olarak tanıtarak arama yapacağını söyledi. Eldiven takarak evde arama yapan şüpheli, E.E'nin cüzdanındaki bir miktar parayı alarak ayrıldı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde kendisini polis olarak tanıtarak girdiği evden para çalan şüpheli tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.