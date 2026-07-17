Antalya'da kuyumculara sahte altın diş satan 4 zanlı tutuklandı

Antalya'da kuyumculara sahte altın diş satarak dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, "nitelikli dolandırıcılık" suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Muratpaşa ilçesindeki bir kuyumcuya 15 sahte altın diş sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik "Gülen Yüz" adı verilen operasyonu düzenlendi.



Operasyonda yakalanan 4 şüphelinin, yakın tarihte başka bir ilde faaliyet gösteren bir kuyumcuya da aynı yöntemle 12 sahte altın diş sattıkları tespit edildi.



Şüphelilerin kullandıkları araçta ve konakladıkları otel odasında yapılan aramada 79 sahte altın diş ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından "nitelikli dolandırıcılık" suçundan adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

