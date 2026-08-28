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        Antalya'da meyve bahçesinden evlere sıçrayan yangına müdahale ediliyor

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde meyve bahçesinde çıkıp evlere sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 19:24 Güncelleme:
        Antalya'da meyve bahçesinden evlere sıçrayan yangına müdahale ediliyor

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde meyve bahçesinde çıkıp evlere sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

        Doğuyaka Mahallesi'ndeki meyve bahçelerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, çevredeki evlere sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

        Bazı evlerin kullanılamaz hale geldiği yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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