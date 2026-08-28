Antalya'da meyve bahçesinden evlere sıçrayan yangına müdahale ediliyor

Bazı evlerin kullanılamaz hale geldiği yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Doğuyaka Mahallesi'ndeki meyve bahçelerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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