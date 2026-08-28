Antalya'da meyve bahçesinden evlere sıçrayan yangına müdahale ediliyor
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde meyve bahçesinde çıkıp evlere sıçrayan yangına müdahale ediliyor.
Giriş: 28.08.2026 - 19:24 Güncelleme:
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde meyve bahçesinde çıkıp evlere sıçrayan yangına müdahale ediliyor.
Doğuyaka Mahallesi'ndeki meyve bahçelerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, çevredeki evlere sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.
Bazı evlerin kullanılamaz hale geldiği yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale sürüyor.
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