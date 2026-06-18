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        Antalya'da olta iğnesi yutan caretta caretta tedavi altına alındı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde olta iğnesi yutarak yaralanan caretta caretta tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 17:14 Güncelleme:
        Antalya'da olta iğnesi yutan caretta caretta tedavi altına alındı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde olta iğnesi yutarak yaralanan caretta caretta tedavi altına alındı.

        Sorgun Sahili açıklarında denizde yaralı bir caretta caretta bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye Deniz Kaplumbağaları, Akdeniz Fokları, Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği (DEKAFOK) ekipleri yönlendirildi.

        Ekipler tarafından tekneye alınarak karaya çıkarılan caretta carettanın yapılan kontrolde olta iğnesi yuttuğu belirlendi.

        Cerrahi operasyonla olta iğnesi çıkarılan caretta caretta tedavi altına alındı.

        Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertan Taşkavak, yaptığı açıklamada, duyarlı bir balıkçı sayesinde caretta carettanın bulunduğunu ifade etti.

        Kaplumbağaya ihbar eden balıkçının kızının adı olan "Derin" ismini verdiklerini belirten Taşkavak, caretta carettanın tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından yeniden denize salınacağını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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