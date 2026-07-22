Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Antalya'nın Kepez ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Antalya'nın Kepez ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Çamlıca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangına 5 helikopter, 4 yangın söndürme uçağı, 12 arazöz, 4 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı, çok sayıda orman işçisi ile havadan ve karadan müdahale ediyor.
Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
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