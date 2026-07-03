Antalya'da otel deposunda 13 bin litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi

Antalya'nın Kemer ilçesinde bir otelin deposunda 13 bin litre sahte ve kaçak içki bulundu.





Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemer Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, kaçak alkol ve sahte ürün ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.



Bu kapsamda, ilçedeki bir otele ait depoda yapılan aramada, 13 bin litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi.





Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

