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        Antalya'da otel deposunda 13 bin litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi

        Antalya'nın Kemer ilçesinde bir otelin deposunda 13 bin litre sahte ve kaçak içki bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 16:21 Güncelleme:
        Antalya'da otel deposunda 13 bin litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi

        Antalya'nın Kemer ilçesinde bir otelin deposunda 13 bin litre sahte ve kaçak içki bulundu.


        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemer Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, kaçak alkol ve sahte ürün ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, ilçedeki bir otele ait depoda yapılan aramada, 13 bin litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi.


        Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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