Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya'da otluk alanda çıkan yangın villanın bahçesi ve tekneye zarar verdi

        Antalya'da otluk alanda çıkan yangın villanın bahçesi ve tekneye zarar verdi

        Antalya'nın Serik ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, dere kenarındaki bir villanın bahçesi ile iskeleye bağlı tekneye zarar verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2026 - 17:12 Güncelleme:
        Antalya'da otluk alanda çıkan yangın villanın bahçesi ve tekneye zarar verdi

        Antalya'nın Serik ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, dere kenarındaki bir villanın bahçesi ile iskeleye bağlı tekneye zarar verdi.

        Çakallık Mahallesi Acısu Deresi mevkisinde dere kenarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangın rüzgarın etkisiyle derenin karşı kıyısındaki villanın bahçesine sıçradı.

        Villa sahiplerinin ihbarı üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü ve polis ekipleri sevk edildi.

        4 itfaiye aracı ve 2 arazözle müdahale edilen yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından villaya ve çevredeki seralara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yangında, villa sahibi Süreyya Kaya'ya ait dere kenarında iskeleye bağlı tekne, iskelede bulunan masa ve oturma grupları ile bahçedeki zeytin ve çeşitli meyve ağaçları zarar gördü.

        Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

        Öte yandan, yangının derenin karşı kıyısındaki seraların sökümü sırasında kullanılan kaynak makinesinden çıkmış olabileceği iddia edildi.

        Villa sahibi Süreyya Kaya, yangında teknesi, iskeledeki eşyaları ve bahçesinin zarar gördüğünü belirterek, maddi kaybının yüksek olduğunu ifade etti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Alper Çelik'in etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        Alper Çelik'in etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        1 top dondurmayı 400 TL'ye satmışlar
        1 top dondurmayı 400 TL'ye satmışlar
        Aydın'da AYBAN seferleri başladı
        Aydın'da AYBAN seferleri başladı
        ABD ve İran arasındaki çatışmalar Körfez'e sıçradı
        ABD ve İran arasındaki çatışmalar Körfez'e sıçradı
        Dünya Kupası finali "ilk"lere sahne olacak!
        Dünya Kupası finali "ilk"lere sahne olacak!
        İçişleri Bakanlığı'ndan 'motosiklet' düzenlemesi
        İçişleri Bakanlığı'ndan 'motosiklet' düzenlemesi
        Schalke 04'ten Musaba'ya kanca!
        Schalke 04'ten Musaba'ya kanca!
        İşte İstanbul'da denize girilebilecek 'mükemmel' kalitedeki 67 yer
        İşte İstanbul'da denize girilebilecek 'mükemmel' kalitedeki 67 yer
        Galatasaray'da gündem Gleison Bremer!
        Galatasaray'da gündem Gleison Bremer!
        "Sahipsiz sokak hayvanlarının yüzde 92'si barınaklarda"
        "Sahipsiz sokak hayvanlarının yüzde 92'si barınaklarda"
        Havlulu önlem
        Havlulu önlem
        17 günde 33 milyon ambalaj
        17 günde 33 milyon ambalaj
        Evliliklerde "DINK" trendi
        Evliliklerde "DINK" trendi
        Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni detaylar!
        Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni detaylar!
        Suda hünerlerini sergiledi
        Suda hünerlerini sergiledi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Keşke ellerin kırılsaydı!"
        "Keşke ellerin kırılsaydı!"
        Yangın ünlülerin evine ulaştı
        Yangın ünlülerin evine ulaştı
        Sapanca Gölü'nde görülen 'pamuksu' maddenin sırrı çözüldü
        Sapanca Gölü'nde görülen 'pamuksu' maddenin sırrı çözüldü
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Koruyucu aile programında rektörle sohbeti, anne adaylığı umutları yeşertti...
        Koruyucu aile programında rektörle sohbeti, anne adaylığı umutları yeşertti...
        Antalya'da orman yangını büyümeden kontrol altına alındı
        Antalya'da orman yangını büyümeden kontrol altına alındı
        Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        İnşaatın bodrum katına boya taşıyan 2 işçi kokudan baygınlık geçirdi İşçile...
        İnşaatın bodrum katına boya taşıyan 2 işçi kokudan baygınlık geçirdi İşçile...
        Çalıştıkları su deposunda fenalaşan 2 işçi kurtarıldı
        Çalıştıkları su deposunda fenalaşan 2 işçi kurtarıldı