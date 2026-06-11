Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya'da Otokoç yetkili servisinin kurşunlanmasına ilişkin 2 kişi tutuklandı

        Antalya'da Otokoç yetkili servisinin kurşunlanmasına ilişkin 2 kişi tutuklandı

        Antalya'nın Kepez ilçesinde Ford Otokoç yetkili servisine silahla ateş açılmasına ilişkin gözaltına alınan 13 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 13:47 Güncelleme:
        Antalya'da Otokoç yetkili servisinin kurşunlanmasına ilişkin 2 kişi tutuklandı

        Antalya'nın Kepez ilçesinde Ford Otokoç yetkili servisine silahla ateş açılmasına ilişkin gözaltına alınan 13 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Altınova Sinan Mahallesi Serik Caddesi'nde bulunan Ford Otokoç yetkili servisine 7 Haziran'da ateş açılmasına ilişkin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince gözaltına alınan 13 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan 10'u savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Tutuklama istemiyle nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılardan U.C.Y. ve M.P. tutuklandı, Y.E.A. hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

        - Olay

        7 Haziran'da Ford Otokoç yetkili servisine yapılan silahlı saldırıyla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekiplerince 13 kişi gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özel'in ekibindeki 28 isim CHP PM'den istifa etti
        Özel'in ekibindeki 28 isim CHP PM'den istifa etti
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı!
        Uyuşturucu operasyonunda CHP'li vekil Beker'in oğlu da gözaltında
        Uyuşturucu operasyonunda CHP'li vekil Beker'in oğlu da gözaltında
        Galatasaray'dan Rafael Leao bombası!
        Galatasaray'dan Rafael Leao bombası!
        Teknoloji sohbeti için eskortlara saatlik 6 bin dolar
        Teknoloji sohbeti için eskortlara saatlik 6 bin dolar
        16 yaşındaki Kayra'nın ölümünde flaş gelişme!
        16 yaşındaki Kayra'nın ölümünde flaş gelişme!
        MSB: Provokasyonu takip ediyoruz
        MSB: Provokasyonu takip ediyoruz
        YouTube Premium fiyatlarına zam!
        YouTube Premium fiyatlarına zam!
        Dilan ve Engin Polat'ın korumasını ölüme götüren plan!
        Dilan ve Engin Polat'ın korumasını ölüme götüren plan!
        Altın 6 ayın dibinden döndü
        Altın 6 ayın dibinden döndü
        Halkbank'tan dava açıklaması
        Halkbank'tan dava açıklaması
        İran ile ABD arasında ateşkes neden sürdürülemiyor?
        İran ile ABD arasında ateşkes neden sürdürülemiyor?
        ABD'den İran'a saldırı!
        ABD'den İran'a saldırı!
        Eski nişanlıdan yeni açıklama
        Eski nişanlıdan yeni açıklama
        Can Uzun'dan transfer açıklaması!
        Can Uzun'dan transfer açıklaması!
        Ünlülerin final maçı coşkusu
        Ünlülerin final maçı coşkusu
        Fenerbahçe'de gündem Brahim Diaz!
        Fenerbahçe'de gündem Brahim Diaz!
        Burası bir huzurevi değil!
        Burası bir huzurevi değil!
        Gizemli arkadaş
        Gizemli arkadaş
        Curaçaolular kimlerdir?
        Curaçaolular kimlerdir?

        Benzer Haberler

        Antalya'da 583 konutlu sitede aidat ve hizmet tartışması Site başkanından i...
        Antalya'da 583 konutlu sitede aidat ve hizmet tartışması Site başkanından i...
        Büyükşehir'den otobüslere sıkı takip Havalar ısındı klima denetimleri arttı
        Büyükşehir'den otobüslere sıkı takip Havalar ısındı klima denetimleri arttı
        Antalya'da çölyak hastalarına glütensiz gıda desteği sağlanıyor
        Antalya'da çölyak hastalarına glütensiz gıda desteği sağlanıyor
        Karnından 12 kilogramlık yumurtalık kitlesi çıkarıldı Rus uyruklu kadının y...
        Karnından 12 kilogramlık yumurtalık kitlesi çıkarıldı Rus uyruklu kadının y...
        Antalya'da 12 yıllık faili meçhul cinayetin 5 zanlısı adliyeye sevk edildi
        Antalya'da 12 yıllık faili meçhul cinayetin 5 zanlısı adliyeye sevk edildi
        ALKÜ 60+ Tazelenme Üniversitesi'nde yeni dönem kayıtları başladı
        ALKÜ 60+ Tazelenme Üniversitesi'nde yeni dönem kayıtları başladı