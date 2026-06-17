Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Cumhuriyet Mahallesi Milli Egemenlik Bulvarı'nda M.Y. idaresindeki 33 L 2599 plakalı otomobil ile S.K. yönetimindeki 07 UG 199 plakalı motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü S.K, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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