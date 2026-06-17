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        Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 19:22 Güncelleme:
        Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        Cumhuriyet Mahallesi Milli Egemenlik Bulvarı'nda M.Y. idaresindeki 33 L 2599 plakalı otomobil ile S.K. yönetimindeki 07 UG 199 plakalı motosiklet çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü S.K, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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