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        Antalya'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2026 - 22:43 Güncelleme:
        Antalya'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Ahmet Yurtseven'in (44) kullandığı 41 ADS 098 plakalı otomobil ile Neşegül K. (17) yönetimindeki 07 BSG 065 plakalı motosiklet D-400 kara yolu Kızılağaç Bim Kavşağı mevkisinde çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan Şebinaz S.Ö. (16) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Kazanın, otomobil sürücüsünün kırmızı ışık ihlalinden kaynaklandığı iddia edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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