Antalya'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan Şebinaz S.Ö. (16) yaralandı.

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