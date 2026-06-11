Antalya'da sahilde erkek cesedi bulundu

Antalya'nın Kemer ilçesinde sahilde erkek cesedi bulundu. Beldibi Mahallesi'ndeki sahilde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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