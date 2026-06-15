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        Antalya'da silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 20:52 Güncelleme:
        Antalya'da silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

        Antalya’nın Serik ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Orta Mahalle Prof. Dr. Yaşar Uçar Caddesi'ndeki dükkandan yaş pasta alıp ayrılan M.K.E, yolda kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin tabancayla ateş açması sonucu yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Kaçan silahlı saldırganın yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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