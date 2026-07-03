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        Antalya'da son bir haftadaki asayiş denetimlerinde yakalanan 230 zanlı tutuklandı

        Antalya'da polis ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen asayiş uygulama ve denetimlerinde gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 230 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 16:25 Güncelleme:
        Antalya'da son bir haftadaki asayiş denetimlerinde yakalanan 230 zanlı tutuklandı

        Antalya'da polis ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen asayiş uygulama ve denetimlerinde gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 230 şüpheli tutuklandı.


        Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince kent genelinde son bir haftada "kasten öldürme", "kasten yaralama", "yağma", "cinsel suçlar" ve "hırsızlık" başta olmak üzere asayiş olaylarına yönelik çalışma yürütüldü.


        Çalışmalar kapsamında 195 bin 719 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunun yapıldığı belirtilen açıklamada, aralarında çeşitli suçlardan aranan 667 kişinin de bulunduğu 1953 şüphelinin yakalandığı, adliyeye sevk edilenlerden 230'unun tutuklandığı bildirildi.


        Ekiplerce 48 bin 210 otomobil ve motosikletin incelendiği aktarılan açıklamada, çalıntı, hacizli veya yakalamalı olduğu belirlenen 24 aracın ele geçirildiği ifade edildi.


        "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" iddiasına yönelik 4 olayda 19 kişi hakkında işlem yapıldığı kaydedilen açıklamada, Kabahatler Kanunu kapsamında 172 kişiye idari para cezası uygulandığı belirtildi.


        Açıklamada, denetimlerde ayrıca 80 geçici konaklama tesisi ile 84 araç kiralama firmasının kontrol edildiği, 2 işletmeye idari yaptırım uygulandığı kaydedildi.


        Denetimlerde ayrıca 80 geçici konaklama tesisi ile 84 araç kiralama firması kontrol edildi, 2 işletmeye idari yaptırım uygulandı.

        Çalışmalarda 51 ateşli silah, 360 fişek ve tüfek kartuşu ile 6 kesici aletin ele geçirildiği de açıklamada yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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